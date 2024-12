Nella puntata del Grande Fratello andata in onda il 23 dicembre 2024, Luca Calvani ha ricevuto un toccante messaggio audio dal suo compagno Alessandro, che ha affrontato le recenti dinamiche tra Luca e Jessica Morlacchi all’interno della Casa. Alessandro ha espresso la sua profonda mancanza per Luca, sottolineando quanto l’assenza del partner, protrattasi per tre mesi, stia diventando difficile da sopportare. Ha manifestato preoccupazione per le interazioni tra Luca e Jessica, chiedendo al compagno di chiarire la situazione per proteggere la loro relazione.

Alessandro ha dichiarato: “Amore mio, ho bisogno di raggiungerti. Credevo che fosse più facile, che avrei sostenuto tutto e invece non è così. Sono passati ormai tre mesi e la tua assenza e quanto sta accadendo mi stanno facendo processare quanto mi manchi, quanto ho voglia di abbracciarti, baciarti. Questo bel ricordo di noi spesso è disturbato e, proprio per il suo rispetto, ho bisogno che tu chiarisca questa situazione”.





E ancora Alessandro: “Non posso venire io, devi pensarci tu. Non voglio che tu pensi che quello che sta accadendo mi vada bene e vorrei che il mio nome non venisse più utilizzato da persone che non sanno chi sono e che non sanno chi siamo. Vorrei che tu continuassi questo percorso a testa alta, fiero di quello che ti aspetta fuori. Mi fido di te, so chi sei e sai quello che sei per me. Non dare mai più modo a nessuno di mettere in discussione chi siamo. Non permettere mai a nessuno di fraintendere i tuoi gesti”.

Poi conclude Alessandro: “Non ti meriti quello che stai vivendo, ma ti deve servire come lezione. Difendimi, difendici. Ti amo”. A questo punto risponde Luca Calvani che, guardando direttamente in camera, parla con compagno direttamente. Luca si è mostrato visibilmente commosso, riflettendo sulle parole del compagno. In confessionale, ha ammesso di aver sottovalutato la situazione con Jessica, riconoscendo una certa presunzione nel suo comportamento.

Luca ha espresso rammarico per aver causato preoccupazione ad Alessandro: “Gli rispondo che questa settimana ho fatto qualche follia. Ero pronto a buttare via tutto. Lui ha incassato tanto, quando in passato io negavo la sua presenza. Se per qualche ragione, leggerezza e sentirmi connesso a qualcuno e non sono corso ai ripari e sono stato presuntuoso, mi dispiace”. Le cose si sono quindi sistemate? Staremo a vedere.

