L’ultima puntata prima del Natale è stata a dir poco scoppiettante e con tanti argomenti sviscerati. Al Grande Fratello è stata fatta definitiva chiarezza anche sul legame tra Jessica e Luca, visto che c’erano state tante voci. I due hanno avuto un confronto in diretta ed è stato finalmente svelato cosa sia realmente accaduto sotto le coperte nel recente passato.

Ma c’è stato anche il momento per ulteriori chiarimenti su alcune dinamiche, che hanno coinvolto pure il compagno di lui, Alessandro. Durante la diretta del Grande Fratello, Luca e Jessica si sono parlati apertamente e senza condizionamenti. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato rivelato dai due quasi ex amici, visto che il loroi legame è peggiorato sensibilmente.

Leggi anche: “E questi che ci fanno qui”. Grande Fratello, scoperta choc di Helena e Zeudi: “Non possono, chi li ha usati…”





Grande Fratello, cosa è realmente successo a letto tra Luca e Jessica

Innanzitutto Jessica, soffermandosi su Luca, ha esclamato al Grande Fratello a proposito dei commenti negativi di alcuni gieffini: “Non mi aspettavo questi confessionali. E la frase sulla storia era una battuta riguardo a Lorenzo e Shaila. So che con delle parole in codice Alessandro è stato avvertito che va tutto bene. Tramite i nostri assistenti si lanciavano dei messaggi. C’è un momento in cui mi ha detto ‘ama, esagera, sogna’”.

A quel punto Luca è intervenuto, dicendo che “ricordo di aver ricevuto un messaggio da un assistente da parte del mio fidanzato. Io su questa cosa mi sono confidato poi con Jessica. Era un messaggio che mi ha fatto preoccupare. Io e lei ci eravamo confrontati su questa cosa”. Ma è stata poi Jessica ad essere chiara su quanto successo sotto le coperte: “Diciamo che si è fatta una cavolata e che siamo esseri umani. La cosa della figlia a casa gliel’ho detta io e gli ho detto di non esagerare. Ci sono stati atteggiamenti e abbracci molto complici che mi hanno fatto pensare, se parlo di fisicità, che fosse coinvolto. Così non è stato, magari Luca è abituato ad avere questa fisicità. Non abbiamo mai fatto sesso“.

Jessica e Luca, due versioni diverse… ma qual è la verità? #GrandeFratello pic.twitter.com/0ODvja4f2f — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 23, 2024

Il confronto tra Jessica e Luca continua in Salone 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/6Y1RQBzkcT — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 23, 2024

Infine, Calvani ha detto che “tenevo tanto a quello che avevamo, mi sono ritrovato in una situazione in cui tu ti trovavi a dire delle cose molto forti su Helena e parlavi di coltelli, hai detto frasi pesanti e io cercavo di mediare. Diciamo che si è generata un’energia negativa. Ammetto che mi è mancata e mi spiace si sia creata questa situazione“. Difficile capire se ci sarà una ricucitura dei rapporti nei prossimi giorni.