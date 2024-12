La diretta del Grande Fratello è sempre molto attesa e questo lunedì 23 dicembre non fa eccezione. Tra i tanti argomenti che Alfonso Signorini sviscererà ci potrebbe essere anche la vicinanza speciale tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Tra il pubblico non sono passati inosservati gesti, abbracci e carezze. La modella brasiliana ha anche rivelato di aver avuto rapporti con altre donne, l’ultima 4 anni fa.

E probabilmente sia Helena che Zeudi scopriranno anche il parere dei loro compagni d’avventura. Nel frattempo, sui social, è intervenuta la mamma dell’ex Miss Italia per parlare dell’avvicinamento avvenuto tra la figlia e la modella, da molti giudicata un po’ troppo intima: “Chissà perché la felicità e la libertà degli altri fa paura! Me lo chiedo spesso. Per me il problema è: vedere bambini che muoiono da fame, freddo, malattie, vedere la guerra che non si ferma… questo è un ENORME PROBLEMA!!! W l’amore sempre e comunque! Transfobia, omofobia… Fatevi curare questa FOBIA del Ca..o. Il problema è VOSTRO! 2024 e stat ancor in crescita mentale“.

Leggi anche: “Dolore molto forte”. Grande Fratello, Stefania Orlando con le lacrime agli occhi: perché è finita col marito





GF, la scoperta in lavanderia di Helena e Zeudi

Ma proprio Zeudi ed Helena nelle ultime ore si sono rese protagoniste di un piccolo mistero in lavanderia. Le due concorrenti, infatti, mentre erano a fare il bucato, si sono infatti accorte che nascosta in uno scaffale c’era una piccola scatola a forma di cuore.

La modella brasiliana l’ha notata e, mostrandola a Zeudi, ha detto: “E questi?”. Poi l’ha aperta mostrando il contenuto: all’interno della scatola c’erano dei preservativi. “Perché ci sono?”, ha chiesto Zeudi. E lei, ridendo: “Ma che ca..o ne so! È una ingiustizia, come si permettono?”.

qua è quando helena ha fatto vedere i preservativi a zeudi poi quest’ultima si copre il microfono e le dice qualcosa ed helena:“tu, certo, brava con quanti?, non farlo devi essere più intima nella persona” AIUTATEMI A DECIFRARE #zelena pic.twitter.com/BDgN8AtMyK — margherita (@sabnpi0_) December 22, 2024

helena e zeudi hanno scoperto che in magazzino ci sono i preservativi ⚰️ #zelena



pic.twitter.com/ufHS6EZ4rU — Revathi 💜 (@vickyrev0112) December 22, 2024

Pochi secondi dopo si sono dette altro ma coprendosi il microfono. Si è capito solo qualcosa dalle risposte di Helena: “Tu, certo. Brava, con quanti? Non farlo, devi essere più intima nella persona”. Forse hanno parlato dell’uso profilattici, ma non necessariamente all’interno della casa. Argomento, questo dei preservativi, che è tornato anche dopo quando Zeudi ne ha parlato con Chiara, che ha provato a chiedere: “Ma chi li fornisce? Ma sono contati?”.