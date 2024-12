“Yulia, sei incinta?”. Grande Fratello, Alfonso glielo chiede in diretta e lei risponde altrettanto direttamente. Nella puntata del reality andata in onda ieri sera, 23 dicembre 2024, su Canale 5, si sono susseguiti momenti di tensione, confronti accesi e sorprese emozionanti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Ma cosa è successo? La serata ha visto al centro dell’attenzione la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno affrontato un confronto diretto, durante il quale hanno dichiarato la fine della loro storia d’amore, pur ammettendo di provare ancora sentimenti reciproci.

>> “Fatta una cavolata”. Grande Fratello, la verità su Luca e Jessica: è successo sotto le coperte

La situazione è stata ulteriormente complicata dall’intervento di Eva Grimaldi, che ha espresso dubbi sulla sincerità del loro legame, definendo Lorenzo un “abile giocatore”. A rendere ancora più intensa la serata, l’ingresso in Casa della madre di Shaila, la signora Luisa, che ha avuto un confronto con Lorenzo. La discussione, inizialmente tesa, si è conclusa con scambi di auguri natalizi, ma ha lasciato emergere ulteriori interrogativi sulla genuinità del rapporto tra i due ex concorrenti.





“Yulia, sei incinta?”. Grande Fratello, Alfonso: gelo in diretta

Un altro tema centrale della puntata è stato il rapporto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi. I due hanno discusso delle difficoltà nella loro amicizia, con Luca che ha ricevuto un messaggio dal marito Alessandro, il quale ha ribadito la sua fiducia nonostante le immagini trasmesse. Questo intervento ha aggiunto ulteriore complessità alla dinamica tra Luca e Jessica, sollevando domande sulla natura del loro legame. Poi si è parlato di Yulia.

mv che urla “papinoo” lui che chiede conferma sul fatto che yulia abbia detto di non essere incinta vi giuro sto morendo pic.twitter.com/XIK5716Rvm — Fede🦕 #lapura (@FedericaMontu6) December 24, 2024

Come aveva detto Deianira Marzano, molti utenti erano certi che la ragazza fosse uscita non per la denuncia, ma perché in dolce attesa: “Io sono convinta che Yulia sia uscita dalla Casa anche perché è rimasta incinta”, scriveva un utente. Poi ancora: “Ho scritto a Michael in privato. Ha letto il messaggio e non ha risposto. Chissà perché”. Poi: “Anche io ho sentito questa voce che era rimasta incinta”.

Adesso Alfonso Signorini ha voluto prendere la palla al balzo per fare finalmente chiarezza: “È uscita l’indiscrezione molto diffusa che la nostra Yulia sarebbe in dolce attesa. Sarebbe una svolta epocale nel nostro Grande Fratello”. Yulia Naomi Bruschi allora ha finalmente dichiarato: “Sono incinta? Non sapevo di esserlo. In realtà no. Quante dicerie che si dicono, Alfonso. Avrò messo qualche chiletto in più dentro la Casa, ma non sono incinta”, ha smentito. Ma perché tanti continuano a dire cose del genere inventandosele di sana pianta?

Leggi anche: “Esco di qui ed ecco dove mi vedrete”. Lorenzo scopre le carte al Grande Fratello ed è bufera