A stretto giro sono cambiate le cose al Grande Fratello: Shaila e Lorenzo non sono più una coppia. E proprio per questo la nuova puntata è attesissima: uno dei blocchi principali di lunedì 23 dicembre sarà sicuramente dedicato agli Shailenzo. Tra il modello e la ballerina ormai sembra esserci una frattura insanabile e, stando ai loro sfoghi dopo il crac, le possibilità di riavvicinarsi sono davvero esigue.

Anche in casa si parla molto di loro e del loro rapporto, che è messo in dubbio da diversi inquilini, in particolare da Stefania Orlando ed Eva Grimaldi che appena entrate non hanno nascosto le loro perplessità. C’è da scommetterci che in diretta Alfonso Signorini tenterà di farli riconciliare o quantomeno parlare faccia a faccia, tanto più che è atteso il ritorno della mamma di Shaila.

GF, Lorenzo choc: “Succede fra un mese”

Ricordiamo che la signora aveva parlato male di Lorenzo con la figlia, distogliendola dal credere troppo a lui e a questa storia. Ma tornando a oggi, dopo aver scaricato Shaila il modello ha provato a riavvicinarsi ai suoi compagni e recuperare il rapporto perso. Anche con Helena Prestes.

Shaila dal canto suo sta finendo tutte le sue lacrime. C’è rimasta malissimo per le parole di Lorenzo che, per farla breve, non si sentiva più di portare avanti questa relazione nella casa che gli impedisce di viversi pienamente le dinamiche del gioco, motivo per il quale ha partecipato al Grande Fratello. Si rende conto però che è difficile stare lontano da lei.

Shaila invece è completamente a pezzi e ieri, durante il compleanno di Stefania Orlando, si è rifugiata in piscina a piangere tra le braccia di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Proprio con quest’ultima Lorenzo ha avuto una conversazione sulla ballerina ma si è anche lasciato sfuggire una frase non di poco peso: “Nulla accade per caso. Esco da qui e fra un mese vado a fare Pechino Express”. Insomma, già pensa al suo futuro in tv, peccato che non abbia fatto i conti con il pubblico. Dopo questa è ancora più avvelenato con lui.