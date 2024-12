“Non lo dovevi dire”. Grande Fratello, Eva Grimaldi sente tutto ed esplode

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata ricca di tensione. Tra i momenti più intensi lo scontro tra Eva Grimaldi e Beatrice Luzzi, nel corso del quale non sono mancate parole forti. Tutto è ruotato intorno al rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spoleverato che Eva Grimaldi aveva bollato come farlocco nel momento in cui era entrata nella casa. Questa sua sicurezza è stata duramente contestata da Beatrice Luzzi che non si è fatta scappare l’occasione.

“Ma che coerenza ha il tuo discorso? Io trovo che una persona che entra dopo 3 mesi dovrebbe essere più prudente. Forse le persone che sono lì e provano emozioni intense avrebbero bisogno di giudizi più prudenti, soprattutto da una persona adulta verso ragazzi giovani alle prime armi”.





Grande Fratello, duro confronto tra Eva Grimaldi e Beatrice Luzzi

E ha aggiunto: “Ora tu all’improvviso dici che, ora che è terminata la recita, lui si è innamorato. Io penso che loro abbiano un sentimento forte difficile da gestire, sono in continua competizione perché entrambi narcisisti”. Davanti a questa parole Eva non è rimasta in silenzio e ha reagito: “Innanzitutto io non sono entrata a gamba tesa, sono stata solo chiara”.

“Questa mia percezione, dal di fuori, ho detto quello che penso e che il copione è scritto male. Io, quando vedo una donna che soffre per amore, la proteggo sempre anche se sono arrivata all’ultimo minuto. Io la proteggo”.“La proteggi dicendole di usarlo?”, la stuzzica Luzzi. Ed è qui che Eva Grimaldi non si è risparmiata.

“Eri più simpatica come concorrente”. L’opinionista di tutta risposta ha chiuso la faccenda: “Sai che me ne frega del tuo giudizio. Non si può arrivare con la verità in tasca”. Ed Eva ha fatto capire che il sentimento è reciproco. Poi è intervenuta Cesara Buonamici: “Loro questo amore lo hanno bruciato. Io chiesi a Lorenzo una volta se voleva vincere il GF o stare con Shaila. E lui rispose in un modo che non mi era piaciuto. Lui disse che Shaila ce l’aveva… a me quello fece venire il dubbio”.