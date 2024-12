Amici 24 sta per salutare definitivamente un altro allievo, ormai prossimo a lasciare la scuola di Maria De Filippi. L’anticipazione è stata fornita dal sito Angolo delle Notizie, alla luce di quanto successo in questo periodo. E per lui non ci sarebbero praticamente più speranze per una sua permanenza e per inseguire quindi il sogno verso il serale.

Ad Amici 24 un allievo potrebbe lasciare a breve il talent show di Canale 5. Il suo Natale e l’arrivo del nuovo anno non sarebbero i più felici in assoiluto, visto che le preoccupazioni stanno aumentando di giorno in giorno e alla fine potrebbe esserci l’epilogo che teme maggiormente.

Amici 24, allievo pronto a lasciare: chi può essere eliminato

L’allievo di Amici 24 potrebbe ricevere questa notizia più brutta nel corso della prossima registrazione del programma Mediaset, che ci sarà ad inizio 2025. Già era stato sostituito da Rudy Zerbi, ma nonostante il suo passaggio nel team di Anna Pettinelli non avrebbe molte chance di rimanere.

Ad andarsene potrebbe essere il cantante Ilan Muccino, che non starebbe convincendo neppure Anna Pettinelli. Il giudice esterno che dovrà valutarlo potrebbe non ritenerlo idoneo a proseguire la sua avventura televisiva, preferendo qualche altro collega. E per la speaker radiofonica e insegnante di Amici sarebbe una batosta non di poco conto.

La Pettinelli resterebbe coi cantanti Nicolò Filippucci e TriGno in caso di eliminazione definitiva di Ilan. Non resta che attendere gennaio per saperne di più.