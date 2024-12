“Ricoverato in ospedale”. Amici 24, paura per l’allievo: cosa è successo e come sta

Brutta tegola su Amici. L’allievo sarà assente nella puntata di domenica 22 dicembre. Stiamo parlando di Luk3 che nel corso delle settimane si è fatto apprezzare dal pubblico nonostante – o forse proprio per questo – il suo talento sia stato messo più volte in discussione. Memorabile la discussione con Anna Pettinelli che lo ha messo in sfida – doppia – con un faccia a faccia che resterà nella storia del programma.

Già un paio di giorni fa, quando la puntata è stata registrata, si è saputo che Luk3 sarebbe stato assente. Inizialmente il motivo dell’assenza non è stato spiegato e così si sono diffuse diverse supposizioni e ipotesi. Addirittura c’è stato chi ha chiesto informazioni anche al fratello di Luk3, Davide, ma non è arrivata nessuna risposta. A svelare cosa è successo ci ha pensato Novella2000.

Luke3 ricoverato in ospedale: cosa è successo e come sta

Il magazine ha rivelato che Luk3 è stato ricoverato in ospedale. Non si tratterebbe di una cosa passeggera, tanto che l’allievo di Lorella Cuccarini ha saltato non soltanto la puntata di domenica, ma pure diversi daytime. Dunque c’è preoccupazione sulle sue condizioni di salute.

Il giovane è stato ricoverato giovedì 19 dicembre: “Si dice che abbia avuto una colica renale” leggiamo sul sito. La notizia del ricovero di Luk3 ha provocato diverse reazioni tra il pubblico: “Hanno portato Luke in ospedale. Lo dicevo che i prof gli stanno facendo una tortura psicologica – accusa un utente su X – Ha solo diciassette anni Luk3 D I C I A S S E T T E Sentitevi un po’ in colpa perché quest’ anno Amici non è più lo stesso, trattate i ragazzi come prodotti da spremere”.

Intanto veniamo a sapere da SuperGuidaTv che in puntata Teodora sarà eliminata. La giovane ballerina ha infatti perso la sfida contro Giorgia, entrata nella scuola al suo posto. Inoltre SenzaCri si è classificata al primo posto nella gara di canto, Mollebeck invece è arrivato ultimo. Tutti gli altri allievi in sfida hanno superato la prova.

