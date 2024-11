Amici, è ancora scontro tra Anna Pettinelli e Luk3. Domenica scorsa l’allievo di Lorella Cuccarini è arrivato ultimo nella gara di canto ed è finito in sfida. È la terza volta che succede da quando è nella scuola. Quindi la Pettinelli ha riunito la commissione interna e fatto una proposta che è stata accettata. Nel caso in cui il cantante batterà il suo avversario nel confronto previsto all’inizio della decima puntata, lei chiederà una sfida immediata con un altro aspirante titolare.

La decisione ha provocato qualche malumore negli altri insegnanti. Tutti hanno avuto qualcosa da ridire, ma chi si è arrabbiata di più è stata Lorella Cuccarini. Luk3 rientrando in casetta ha dichiarato: “Non mi interessa delle due sfide, ma penso che lei abbia un accanimento nei miei confronti”. Nel corso dell’ultimo daytime l’allievo è tornato a scontrarsi con Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli attacca e Luk3 sbrocca: “Mi butta me*** addosso”

“Nella scuola di Amici si sta per merito – ha attaccato nel daytime Anna Pettinelli – Merito che io non vedo. Perché non è che esiste solo il motorino per andare a Parigi”, ha detto la maestra riferendosi al singolo di Luk3. “Esiste anche tutto il resto. E per me non hai un voto sufficiente”. L’allievo ha ribattuto: “Tutto il resto di me non mi sembra che te l’abbia mostrato. Per fortuna che la musica la sceglie la gente”.

Ma la Pettinelli non ha mollato la presa: “Tu continui a dire di TikTok e della popolarità […]. Luca è una popolarità che ti ha dato il vantaggio per il tuo singolo, perché il tuo singolo, rispetto ad altri, è più debole”. “Non mi credo nessuno e mai avrei risposto così, però ad una certa… Ad una certa mi devo difendere – le parole di un sempre più teso Luk3 che si è sfogato coi compagni – Mi dispiace aver risposto così”.

“Non ce la faccio più – ha detto ancora Luk3 – Mi dispiace tanto rispondere così perché non è da me. E non è da me dire che il singolo sta facendo più streaming. Però mi viene buttata la me**a addosso. La gente nel pubblico era tutta gente che mi segue su TikTok? Ma io non li voglio nemmeno fare questi discorsi”. La tensione è sempre più alta: riuscirà l’allievo a superare questo momento difficile e confermarsi la riconferma nella scuola?

