Tensione altissima ad Amici 24. Dopo la puntata si è registrata una lite furibonda tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, che ha incendiato lo studio. Davanti agli allievi le due insegnanti di canto si sono confrontate aspramente, con la speaker radiofonica che ha voluto convocare una riunione straordinaria tra tutti i professori per un argomento importante.

E da lì in poi ad Amici 24 lo scontro tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini è diventato sempre più forte. Al centro della discussione c’è un concorrente, con le due insegnanti che hanno giudizi completamente opposti tra di loro. E non c’è stato alcun compromesso raggiunto, dato che le loro posizioni sono diventate sempre più diverse.

Leggi anche: “Non potete dire questo di me”. Caso ad Amici 24: parlano di Maria ma avevano i microfoni aperti





Amici 24, durissima lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini

C’è stata una proposta fatta ad Amici 24 da Anna Pettinelli, che ha fatto indispettire ancora di più Lorella Cuccarini. Infatti, soffermandosi su un allievo di quest’ultima, la conduttrice radiofonica ha detto che vorrebbe che il ragazzo facesse non solo la sfida per l’ultimo posto, ma anche un’altra se dovesse superare la prima con un giovane scelto dalla stessa Anna. Parliamo quindi di una doppia sfida da affrontare.

Nel mirino è finito il cantante Luk3, non apprezzato dalla Pettinelli, che ha esclamato: “Tu ancora non pensi, visto che abbiamo faldoni di gente provinata che è piaciuta anche a te, di poter valutare una sostituzione. Non riesci a comprendere che questo ragazzo non è abbastanza maturo per questo percorso?”. Ma Lorella è stata decisa: “Luk3 è molto più maturo di tutti noi messi insieme, soprattutto di te. Luca sta crescendo, tu vedi solo la classifica. Ci sono ragazzi che hanno bisogno di più tempo, tu vuoi prendermi per sfinimento ma sono la persona sbagliata”.

Poi l’accusa definitiva della Cuccarini alla collega: “Per me lui ha l’intelligenza e il talento, da parte tua è un accanimento“. Ma Anna ha reagito così: “No, lo è il tuo”. E alla fine ha confermato l’intenzione della duplice sfida nei confronti di Luk3.