Oggi si è svolta l’ultima registrazione di Amici 24 per il 2024, e non sono mancati momenti di tensione e sorprese. Tra le anticipazioni più rilevanti spicca l’eliminazione di Teodora, una delle ballerine della scuola, dopo un susseguirsi di eventi inaspettati. La puntata, che andrà in onda domenica 22 dicembre su Canale 5, si preannuncia carica di emozioni. Diversi allievi sono stati chiamati a sostenere una sfida in seguito al provvedimento disciplinare della settimana scorsa, ma il vero colpo di scena è arrivato proprio quando sembrava che Teodora avesse superato con successo un momento cruciale.

Dopo il recente infortunio, Teodora era finalmente pronta per affrontare la sua sfida. Come mostrato nel daytime trasmesso su Canale 5, la ballerina è riuscita a recuperare e ha affrontato la prova in studio, vincendo la competizione. Tuttavia, quello che sembrava un momento di trionfo si è trasformato rapidamente in un episodio di sconforto.





Amici 24, Teodora eliminata dalla scuola di Maria De Filippi

A sorpresa, Emanuel Lo ha deciso di rimettere immediatamente in sfida Teodora, una mossa che ha lasciato tutti spiazzati. Nella seconda sfida, Teodora, allieva di Deborah Lettieri, non è riuscita a prevalere ed è stata ufficialmente eliminata dalla scuola. E polemiche su Emanuel Lo: “Bravo, alla fine sei riuscita a cacciarla”. Al suo posto è entrata Giorgia, una nuova ballerina che diventa a tutti gli effetti una concorrente del talent show.

Con questa decisione, si chiude il percorso di Teodora all’interno di Amici 24. La ballerina, che aveva dimostrato determinazione nel tornare in pista dopo il suo infortunio, ha lasciato il programma tra la sorpresa generale. L’ingresso di Giorgia apre un nuovo capitolo per il talent show, che si conferma come un palcoscenico di sfide continue e colpi di scena.

Non resta che attendere la messa in onda della puntata per vivere questi momenti di grande tensione e scoprire come gli altri allievi affronteranno le sfide che li attendono.