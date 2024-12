Anticipazioni bomba sulla nuova punta di Amici 24, Rudy Zerbi scarica l’allievo. Una decisione che fa discutere mentre entra, a sorpresa, un nuovo allievo. Dalle anticipazioni poi si scopre anche altro: tre allievi si sono visti ritirare la maglia mentre mezza classe è finita in sfida, il motivo? Scarsa pulizia. “La Celentano è entrata con una camera in casetta durante la registrazione e ha visto che tutte le camere erano sottosopra e ha chiesto di mettere in sda i suoi alunni”.

“Inizialmente i prof hanno accettato ma poi la produzione ha confermato che alcuni di loro (Alessia, Chiara, Daniele ecc) erano quelli che pulivano di più e quindi Maria ha deciso di togliere la maglia a loro”. Tornando all’escluso, Rudy Zerbi ha deciso di far fuori Ilan.





Amici 24, un probabile addio e un nuovo ingresso nella scuola

A differenza di quanto successo con Diego, che non è entrato in nessun altro team, Ilan invece ha conquistato la fiducia di Anna Pettinelli che ha deciso di tenerlo nel suo team. Anna Pettinelli che ha chiesto alla produzione di Amici 24 di aggiungere un banco in più. La proposta è stata accettata e la prof ha fatto entrare un ragazzo che si chiama Dedè.

E a proposito di ingressi, ci sarà un gradito ritorno per i fan di Amici: quello di Raimondo Todaro. Dopo tre edizioni, quest’anno il ballerino e coreografo ha lasciato la cattedra ma giovedì, durante l’ultima registrazione del talent di Maria De Filippi, è tornato in quello studio. È stato chiamato come giudice di ballo e, visto che spesso la storia si ripete, si è reso protagonista di una lite con Alessandra Celentano.

I commenti sul figlio di Gabriele Muccino piovono: “Parto dal presupposto che Ilan non mi fa impazzire, ma lo trovo particolare e molto emotivo, dopo Antonia per me è il migliore di Rudy, doveva valutare la sostituzione con Chiamamifaro o Vibes”. E ancora: “A me sinceramente non piace. Ma Rudy si conferma il solito ridicolo. Tutto questo circo quando si capisce benissimo che ha già deciso di farlo fuori”-