La puntata di ieri di Amici 24, andata in onda il 1 dicembre 2024, ha riservato momenti di grande intensità, in particolare un’accesa discussione tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Questo confronto ha catturato l’attenzione del pubblico, evidenziando le tensioni che possono sorgere all’interno della scuola di talenti. Nella decima puntata di questa edizione, gli allievi hanno affrontato nuove sfide sia nel canto che nella danza. Tra i protagonisti, Luk3 ha dovuto affrontare una doppia sfida, vincendo il primo confronto contro Samuele ma trovandosi nuovamente in difficoltà nel secondo, dove si è esibito con “In equilibrio” di Silvestri.

Nonostante le sue performance, Luk3 ha chiuso la puntata all’ultimo posto, accendendo ulteriormente le polemiche tra i professori. Il momento clou della puntata è stato senza dubbio il battibecco tra Cuccarini e Pettinelli. Lorella ha accusato Anna di utilizzare toni troppo aggressivi nei confronti di Luk3: “Spero che tu ti possa vergognare anche solo un attimo di quello che hai fatto questa settimana. Hai praticamente fatto vessazioni su un ragazzo. Non l’hai fatto parlare, hai parlato solo tu”.





Amici 24, Cuccarini choc contro Anna Pettinelli: “Vergognati”

“Ti sei presa un pomeriggio adesso mi fai parlare, sennò la prossima volta mi chiami. Smettiamo di fare intimidazioni. Te ne esci con risposte idiote”. Cuccarini ha sostenuto che il modo in cui Pettinelli interagisce con gli allievi possa danneggiare la loro autostima e il loro percorso artistico. Anna, dal canto suo, ha difeso la sua metodologia, ritenendo che la disciplina e le critiche siano necessarie per il miglioramento degli studenti. Durante la discussione, le tensioni sono aumentate a tal punto che Lorella ha esclamato: “Sai dove me lo metto?”, riferendosi alle critiche ricevute da Pettinelli.

Questo scambio di battute ha lasciato il pubblico sorpreso e ha alimentato il dibattito sui metodi educativi all’interno del talent show. La lite non è passata inosservata tra i concorrenti, alcuni dei quali hanno espresso preoccupazione per l’atmosfera tesa che si è creata. Molti hanno commentato come l’atteggiamento di Pettinelli possa risultare opprimente per Luk3, già in difficoltà dopo le sue recenti esibizioni.

Alla fine Lorella, nera, conclude: “Io non te lo permetto più. Se vuoi il tuo momento di protagonismo chiama me e te le abbasso io le penne, non te la prendi con i ragazzi”. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla gestione delle emozioni e delle pressioni a cui sono sottoposti gli allievi. La discussione tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli rappresenta un esempio emblematico delle difficoltà che si possono presentare in un contesto competitivo come quello del talent show.

