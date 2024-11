Si annuncia una puntata scoppiettante ad Amici 24, arrivano le prime indiscrezioni e due nuove giudici bussano alla porta. Nella scuola tiene banco ancora il caso Luk3, il comportamento assunto da Anna Pettinelli nei confronti del quale non è piaciuto agli altri allievi. Nello specifico aveva detto: “Ripeto il mio pensiero così è chiaro a tutti. Il singolo di Luca è forte, ma è solo forte in quello. Qualsiasi altra cosa ha fatto, ha fallito”.

>> : “Questo no, fermati”. Amici 24, scontro senza pietà tra Pettinelli e Cuccarini. Tutto davanti a prof e allievi

“Non si può andare avanti con un singolo, ci sono nove mesi di programma. Buon per lui che ha scelto la Cuccarini perché io l’avrei messo in discussione prima […] Luca lo zoccolo duro che hai fatto è la fidelizzazione che hai fatto su tik tok perché ci sono dei singoli fortissimi che non hanno lo stesso successo”.





Amici 24, J-Ax e Giorgio Madia giudici nella prossima puntata

Specialmente Trigno e Niccolò hanno usato parole forti. E forti gli allievi dovranno essere davanti ai giudizi delle super star che approderanno ad Amici. I due nuovi giudici, per una sera, saranno J-Ax e Giorgio Madia: il primo per il canto, il secondo per il ballo. Due che non hanno bisogno di presentazioni. Se il primo è cantante super amato, l’altro è un guru della danza.

Così mentre nella scuola ha fatto il suo ritorno Chiara. Dopo 25 giorni di stop, causa infortunio, è pronta a rimettersi in gioco. Per intraprendere la carriera di ballerina, Chiara di Amici 24 ha iniziato sin da piccola, quando poi una volta più grande è stata qualche anno lontana da casa per approfondire la danza, prima di fare ritorno da sua madre e da sua sorella.

A trasmetterle la passione per la danza è stata sua madre, insegnante di danza classica. Secondo molti è una delle favorite per la vittoria finale. Staremo a veedere.