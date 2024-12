Al Grande Fratello è di nuovo colpo di scena con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Per settimane non hanno fatto altro che baciarsi e avvinghiarsi nella casa: galeotta fu la trasferta al Gran Hermano. Poi la rottura improvvisa. Una settimana fa circa lui ha chiuso lasciando la ballerina in preda a forti crolli emotivi. Nemmeno l’intervento di Alfonso Signorini è stato risolutivo lunedì scorso, ma nelle ultime ore la situazione si è ribaltata. Di nuovo

Dopo giorni di silenzio, i due concorrenti hanno cercato un riavvicinamento. Il confronto è scattato nelle ultime ore: “Non ho smesso di portare avanti la persona che sei, nonostante tante cose io non le comprenda, non ci arriverò a mai a capire alcuni tuoi comportamenti. Io mi sono sentita piccola così il giorno di Natale, perché ero lì che ti aspettavo e va bene, non è accaduto, ma io ti perdono”, gli ha detto Shaila.

GF, colpo di scena Lorenzo e Shaila

Secondo Shaila, sarebbe proprio questi modi altalenanti di Lorenzo a crearle confusione: “Mi sento confusa e spaesata. Se io ho scelto te è perché pensavo di meritare una persona come te, perché ho visto oltre. Noi meritiamo di stare insieme, anche io come te sono fragile, ho bisogno di affermazione, di una persona che mi abbracci, di sentirmi ascoltata. Ci si sceglie non per qualche motivo particolare, ma in base a quello che pensiamo di meritare”.

E a quel punto ha parlato Lorenzo: “Io penso che una personalità come la tua sia adatta a me, a me serve qualcuno che mi dica “svegliati” quando ne ho bisogno, non mi serve schiacciare. Sento che io non sono adatto a te, però mi manchi tanto. Sono un cogl**”. Ma non è così per la ex velina di Striscia, secondo cui essersi lasciati “appesi, è un gran peccato”.

La dolcezza ,l’amore, la premura che ha Lollo nei confronti di Shaila é una cosa ineguagliabile.

E lei che lo guarda tutta felice se lo stringe perché è andato a dargli la buonanotte a letto.❤️



Raccoglietemi🥹🥹#shailenzo#grandefratello pic.twitter.com/fJRZ9eCJP4 — Ily 🌹 (@Noemy924072) December 28, 2024

Lasciarsi andare, ecco cosa deve fare il modello secondo Shaila. Poi, dopo il lungo confronto che li ha visti finalmente riavvicinarsi per la gioia di tutti i fan, Lorenzo è andato a darle la buonanotte a letto. E dopo averle dato un bacio, le ha confessato i suoi sentimenti, che non sono cambiati nonostante il periodo di lontananza: “Ti amo tanto”, le ha detto sottovoce. “Cosa hai detto? Guardami”, la risposta sorpresa di Shaila.