Al centro delle ultime discussioni al Grande Fratello c’è la scarsa pulizia della casa e, di conseguenza, la poca voglia di collaborare tutti insieme alla cura e all’igiene delle varie stanze. Bagno e cucina soprattutto. E così, proprio mentre tutti i concorrenti erano riuniti a tavola per il pranzo, Stefania Orlando ha preso la palla al balzo e sollevato il problema della sporcizia nella casa, che è ricorrente per chi l’ha abitata nel corso delle edizioni.

“Abbiamo notato che c’è una sorta di anarchia. Vedo sempre bicchieri, tazzine, cicche buttate dentro le piante. Stamattina mi sono alzata e non c’era neanche una tazza per bere un caffè”. E poi ha continuato: “Dovremmo collaborare. Se si fa la tisana, si va a sciacquare il bicchiere. Non c’è rispetto per gli inquilini. Io e Eva ci sentiamo in diritto di dire questa cosa, perché ci sentiamo a casa nostra”.

GF, Luca Calvani furioso: “Vi nomino tutti”

Stefania Orlando ha invitato tutti a “una convivenza più civile” e a mettere “delle regole”. “Se uno non rispetta gli altri, io parto con la nomination. Non sto scherzando. E se parliamo del bagno apriamo un capitolo nuovo. Non ne ho parlato perché stiamo mangiando. Basterebbe la collaborazione”.

Tra chi ha decisamente appoggiato lo sfogo di Stefania Orlando c’è Luca Calvani. L’attore si è detto d’accordo con lei e ha aggiunto: “Io mi sono ridotto al silenzio. Sto zitto e le cose le faccio io. A me non piace abitare in un porcile. Anche quella cosa molto carina che avete fatto di tirarvi i mandarini, io stamattina ho dovuto togliere i mandarini da quel divano”.

“Fare dei gruppi di lavoro? No, mi rifiuto di spiegare a gente di 30 anni l’educazione. La devono sapere o li nomino. Qui ci sono persone a cui piace fare, come me, ma vorrei che ognuno nel proprio non si abbandonasse al pensiero che tanto ci sono io. Le persone che vogliono stare in un posto pulito non devono raccattare roba indegna”. Cambieranno le cose adesso che c’è la paura delle nomination?