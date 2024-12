Al Grande Fratello sembrava che tra Tommaso e MariaVittoria fosse tornato il sereno. La lettera di lei lo aveva sciolto ma di fatto l’avvicinamento ad Alfonso D’Apice ha lasciato strascichi pesanti e infatti l’idraulico ha cambiato totalmente atteggiamento nella casa. Con Mavi ma anche con l’ex Temptation Island a cui spesso chiede spiegazioni.

Del tipo: “Tu come mai non sei già a letto? Sono le tre di notte e sei qui davanti al bagno? Stavi aspettando lei per parlare da soli?”. E già questi atteggiamenti avevano iniziato a infastidire il pubblico e anche gli altri concorrenti. Questi ultimi hanno anche provato a spiegare a Tommaso che deve lasciare più libera MariaVittoria, ma niente.

GF, pubblico nero con Tommaso: il gesto choc con Mavi

Arriviamo a venerdì notte, quando un gesto in particolare ha scatenato i telespettatori. Era in camera da letto con Mavi quando l’ha presa per un braccio e l’ha tirata a sé, giù per terra: “Vieni giù! Sei fuori. Ma che ca**o dici?! Perché non usi il cervello? Sono le due di notte, sono le due! Perché non ti sei struccata, non ti sei lavata i denti? Bisognava leggere questa cosa e andare a letto insieme”.

E ancora: “Qual è il punto che non capisci, perché non ci arrivi?! Mi ci porti te ad arrabbiarmi perché non ti comporti in modo naturale“. Insomma, una scenata vera e propria che ha portato centinaia e centinaia di utenti a chiedere provvedimenti del GF nei suoi confronti, anche per tutelare MariaVittoria.

“Ecco ora Tommaso torna dal confessionale e come per magia si scusa e fa l’agnellino. Questo soggetto deve essere squalificato”, si legge. E ancora: “Mi auguro che vengano presi dei provvedimenti nella prossima puntata”. “Ora basta, siamo stanchi! La famiglia di MariaVittoria dovrebbe intervenire. E che il GF lo squalifichi”. “Siamo stanchi di continuare ad assistere a questo tipo di comportamenti di questo concorrente che voi vi ostinate ad elogiare, dovete prendere dei provvedimenti subito!”. “Qua la cosa sta diventando seria e molto grave”.