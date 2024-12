E come in ogni edizione anche in questa in corso del Grande Fratello esce il discorso cachet. Premettiamo che dalla produzione non è mai arrivata conferma su quanto rivelato negli anni dai concorrenti, ma non è certo la prima volta che qualcuno in casa parla di cifre. Cristina Quaranta, per esempio, rivelò che con la sua permanenza al GF Vip per poco più di un mese e con diverse ospitate in studio portò a casa quanto un anno di stipendio da cameriera.

“Io il Grande Fratello l’ho fatto in primis per soldi – disse l’ex Non è la Rai, come ricostruisce il sito Biccy – Ho preso quello che avrei preso in un anno e mezzo di lavoro nel ristorante. E inoltre mi sono anche riposata un po’. Facevo due lavori e lì alla fine mi sono rilassata un pochetto”. Un altro che ammise di aver partecipato ai reality anche per soldi fu Marco Maddaloni.

GF, MariaVittoria svela il suo cachet: “Una miseria”

Ospite di Pop podcast il campione spiegò di aver preso 1.500 euro a settimana a Pechino Express, 4mila a L’Isola dei Famosi e 5mila nell’ultima edizione del Grande Fratello. Ma stando a quanto svelato nelle scorse ore da MariaVittoria Minghetti i cachet delle precedenti edizioni del Grande Fratello sono molto più modesti.

In serata Mavi, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli si sono appartate in camera e parlato dei guadagni nel programma di Alfonso Signorini. “Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla, piuttosto che gente che ha fatto tanto nell’ambito dello spettacolo. Sì amo fidati. Non posso fare nomi e non posso dirlo, ma è così mi devi credere se ti dico questo. Ti assicuro che è così”, ha esordito l’ex Miss Italia.

Maria Vittoria dice di prendere 80 euro al giorno#grandefratello pic.twitter.com/zn59o6zTaY — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) December 27, 2024

Ma MariaVittoria ha risposto svelando che lei è pagata 80 euro al giorno: “No amo, non è come dici. A me pagano una miseria. Ma di chi parli? No te lo assicuro, posso assicurarti di no. Io piglio 80 euro al giorno. Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, ma poi è la verità“. “E poi pensa che devi pure pagarci le tasse su questi soldi”, la risposta di Zeudi prima di chiudere l’argomento che sicuramente non avrà fatto piacere alla produzione.