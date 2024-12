Eva Grimaldi non è entrata al Grande Fratello per fare la comparsa: se ne sono accorti tutti ed ora anche Chiara, che è stata duramente ripresa dopo la fine della storia con Javier Martinez. Eva si è accorta di tutto e non ha perso tempo nello smontare la bionda concorrente. Del carattere di Eva aveva fatto le spese Lorenzo Spolverato, con il quale l’attrice non aveva avuto peli sulla lingua. “L’amore vero è silenzioso, il vostro è troppo spettacolare”, gli aveva detto. Aggiungendo poi: Ti devi spogliare di tutto”.

Parole davanti alle quali Lorenzo si era reso conto che, nonostante l’enorme passione, non era ancora pronto ad amare a Shaila. Come se ne è reso conto Javier con Chiara. Nonostante l’iniziale feeling dichiarato da entrambi, il bacio appassionato sotto le coperte non ha acceso quella scintilla che ci si sarebbe aspettati.





Grande Fratello, Eva Grimaldi difende Javier dalle accuse di Chiara

Almeno per Javier che, confidandosi con Luca Calvani, ha ammesso di non aver provato un trasporto emotivo. Anche Chiara ha detto la sua ripetendo più volte che anche lei avrebbe chiuso la conoscenza perché non è mai stata coinvolta emotivamente.

Sentendo queste parole, Eva ha detto: “Non dargli la colpa se anche a te non è scattato nulla dopo il bacio”.Un parere che stanno condividendo alcuni fan del GF, è che Chiara starebbe facendo la vittima dopo essere stata “lasciata” da Javier. Ed i social sono letteralmente esplosi.

“Grazie Eva, vuole marciarci pure Chiara”, “Io sono piena di queste vittime del nulla”, “Chiara è nella sua era da vittima”, “Patetica e finta”, “Lo sapevo che avrebbe fatto così, non mi è mai piaciuta”, “Non le è scattato nulla e il giorno di Natale l’ha baciato un’altra volta”, “Rosica ed è amareggiata per il rifiuto, le passerà”, “Il suo teatrino è caduto con due domande di Stefania, ridicola”.