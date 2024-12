Al Grande Fratello sono di nuovo protagonisti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nel giro di poche ore la situazione tra loro si è ribaltata: dalle effusioni, anche piuttosto spinte, sul divano davanti a tutti all’addio. In serata la ballerina e il modello hanno dato spettacolo in salone, al punto che la giovanissima Perla Maria è stata invitata a non guardare e andare via. Poi però, quando si sono trovati faccia a faccia, lui ha chiuso.

E va in scena così l’ennesima crisi tra Shaila e Lorenzo. Definitiva? Chi può dirlo, fatto sta che lui ha ammesso di non essere pronto ad una relazione con l’ex velina e deciso di lasciarla. “Non sono pronto, non so come gestire. Io ti voglio bene questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi, inutile arrivare agli estremi dell’odio”.

GF, Shaila contro Helena dopo l’addio di Lorenzo

E ancora, sempre Lorenzo: “Perché una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo. Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia. Ed è difficile anche per me lasciarti andare Shaila”.

Lei distrutta. È scoppiata in un pianto disperato davanti al modello dopo essere stata di fatto mollata. Poi, poco dopo, ha parlato della cosa con le sue amiche e puntato il dito contro due concorrenti totalmente estranee alla conversazione avuta con Spolverato: Helena Prestes e Amanda Lecciso.

“lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane” ma che schifo CHE SCHIFO #grandefretello pic.twitter.com/WN5FtYCtKK — ~sunrise 🍯 (@sunrisearchive) December 18, 2024

Sulla sorella di Loredana Lecciso Shaila c’è andata pesante, ha detto che ha 40 anni e fa ancora “gli inciuci”, senza contare che non dice mai le cose in faccia. Tra la modella brasiliana e Lorenzo, invece, c’è un precedente e per la ex velina ora potrebbero ritrovarsi: “Guarda come Helena gli va dietro ora. Dai ora si fidanzano loro, lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane”, ha detto alle altre.