Negli ultimi giorni, le voci su una presunta relazione di Lorenzo Spolverato con un amante continuano a tenere banco al Grande Fratello. Alfonso Signorini, nel corso della trasmissione, aveva cercato di chiarire la situazione, affermando: “Si dice che sia un guru della moda”, ma il modello aveva prontamente smentito ogni accusa. La scorsa settimana, però, la madre di Shaila Gatta, con cui Lorenzo ha una relazione, ha consigliato alla figlia di lasciarlo, sostenendo che lui sia gay e che “lo sanno tutti”.

Tuttavia, le sue parole sono state udite chiaramente da tutti in studio, contrariamente a quanto pensava. Alfonso Signorini, allora, ha provato a fare chiarezza durante l’ultima puntata, ma Spolverato ha ribadito di non essere omosessuale: “Non ci sarebbe nulla di male, ma io piaccio alle donne”.

Grande Fratello, indiscrezioni su Lorenzo e il suo presunto fidanzato: il tweet di Deianira Marzano

Nonostante le smentite, l’ultima dichiarazione di Lorenzo ha fatto nuovamente sorgere dubbi. Il modello ha infatti detto: “A me l’hanno dedicata. Il mio ex me l’ha dedicata”. Ma chi è questo “ex”? Un ex fidanzato o un amico? E la frase potrebbe essere stata un lapsus, riferendosi a una donna? La domanda ha scatenato un acceso dibattito sul web, con alcuni utenti che si chiedono se ci sia davvero qualcosa di più dietro queste parole.

Tra le reazioni, c’è chi si è concentrato sull’atteggiamento di Lorenzo, criticando non tanto la sua presunta omosessualità, quanto il suo comportamento egocentrico e le sue espressioni. Un utente ha commentato: “Il problema non è che sia gay, ma che è un egocentrico con atteggiamenti da psicopatico. È falso e manipolatore”.

Nel frattempo, alcune indiscrezioni hanno iniziato a circolare sulla possibile entrata di un presunto fidanzato di Lorenzo nella casa del Grande Fratello. Queste voci sono state confermate anche dall’influencer napoletana Deianira Marzano, sempre attenta ai gossip, che ha scritto su Twitter: “Pare che alcune persone stiano cercando qualcuno disposto a dichiarare di aver avuto una relazione con Lorenzo. Finora, però, nessuno ha accettato, e si parla di uomini. Naturalmente, se dovesse uscire questa cosa, sappiate che è tutto falso“.

Deianira ha sottolineato come qualcuno stia cercando di mettere in cattiva luce Spolverato, un concorrente già al centro delle polemiche per le voci sulla sua sessualità. Secondo l’influencer, sembra che ci sia un tentativo deliberato di screditare Lorenzo, facendo circolare voci infondate su relazioni passate per alimentare il gossip e le dinamiche del Grande Fratello.