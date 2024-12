Al Grande Fratello è tutto in evoluzione, soprattutto i rapporti. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una frattura importante, quella tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi. I due hanno discusso pesantemente anche durante la diretta e il chiarimento non è ancora arrivato. Ma non solo. Alcuni concorrenti si sono riavvicinati a Helena Prestes. Un vero e proprio cambio di rotta che infatti ha insospettito il pubblico del reality show.

Soprattutto, poi, dopo le dichiarazioni di Lorenzo Spolverato he con la modella brasiliana ha avuto scontri molto forti in passato. “Helena la sto rivalutando. In questi giorni c’è comunicazione, non noto più incoerenza – ha detto a Luca Calvani – Ci vuole tempo per tornare a fidarmi di lei, ma non è cattiva. A lei mi sono legato per un motivo”.

GF, svolta Lorenzo-Helena: pubblico furioso

Questo dietrofront di Lorenzo su Helena sembra essere però arrivato a ridosso dell’ingresso di tre nuovi concorrenti nella casa. E stando a quello che si legge sui social pare che gli inquilini avrebbero saputo che Helena è molto amata dal pubblico. Eva Grimaldi ha infatti parlato del suo successo tra i fan del GF e a quel punto, guarda caso, in tanti si sarebbero riavvicinati a lei.

E su Lorenzo, il primo tra tutti che con Helena ha avuto discussioni pesanti, i telespettatori si sono scatenati. Sono molti a non credere al suo recente riavvicinamento a Helena. “La sta rivalutando? Cha falso“, “Guarda caso, dice questo dopo che ha saputo che lei è forte fuori”, “Un giocatore accanito, proprio come ha detto la mamma di Shaila”, si legge su X.

Quindi Jessica è tornata a parlare con Helena

E pure Lorenzo perché hanno scoperto da Eva che è forte e amata — 🌹 G i u l i a 🌹 (@berta95italy) December 17, 2024

E ancora, anche riferendosi agli altri: “Da quando hanno scoperto che è amata, le stanno tutti intorno”, “Che ridere, hanno capito la sua potenza”, “Pagliaccio”, “Gli conviene fare così”, “Bugiardo, io spero che Helena non gli crederà”, “Eva ha detto a Jessica che Helena è molto amata, per questo sono tutti gentili e le vogliono parlare”, “Si capisce benissimo che hanno avuto notizie dall’esterno”, “Riparte il circo”.