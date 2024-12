Nella casa del Grande Fratello ci sono diverse coppie. Come ogni anno, la convivenza fa nascere delle storie d’amore o dei flirt che, spesso, anche fuori dal reality show continuno a reggere. Uno degli esempi è quello di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ora in attesa del loro primo figlio o la storica coppia formata da Katia e Ascanio, conosciuti nella casa del Grande Fratello nel lontano 2004, insieme da vent’anni e papà e mamma di due figli.

Ovviamente non tutte le coppie riescono a proseguire, come quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip e dopo aver avuto una bambina, Celine, si sono lasciati e di recente la loro storia è finita sui giornali a causa di alcune denunce per stalking mosse dalla influencer all’ex compagno. In questa edizione del Grande Fratello le coppie formate sono diverse: Lorenzo e Shaila, Federica e Stefano e Tommaso e Mariavittoria.

Leggi anche: “Ah, è tornata quella che…”. Stefania Orlando entra al Grande Fratello e finisce sotto tiro della vip





Grande Fratello, Jessica a Mariavittoria: “Sei incinta?”

Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 9 dicembre, Alfonso Signorini aveva provato a fare chiarezza nel triangolo composto da Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice. Tommaso aveva notato una preoccupante vicinanza tra Mariavittoria e Alfonso che gli ha spezzato il cuore: “Ho paura che si possa innamorare di un’altra persona, io sono innamorato di lei”. Poi Alfonso aveva svelato il segreto.

Alfonso Signorini aveva mandato in onda un video realizzato nel confessionale, dove Tommaso diceva a Mariavittoria: “Fai l’amore con me e poi il giorno dopo cambi. Che ca*** sta succedendo Mariavittoria? Fai l’amore con me e poi tutto il giorno…”. Mariavittoria, alla vista di quel video, era apparsa imbarazzata: “L’avevo preventivato”, aveva detto invitando poi Tommaso a tacere: “Basta, sono tanto in imbarazzo”. Il conduttore li aveva rassicurati: “Non avete fatto niente di male. Non siamo dalle Orsoline”.

Nel video pubblicato su TikTok si sente Mariavittoria dire a Jessica: “Se questo ciclo si degna di farmi visita?”. E a quel punto la cantante dei Gazosa le ha chiesto: “Sei incinta?”. Dopo qualche secondo di gelo, Mavi risponde: “Matematicamente impossibile”. Jessica è intervenuta aggiungendo: “Per 8 secondi…”, ma Mariavittoria: “Nemmeno, 3 secondi”. Un chiaro riferimento al breve rapporto sessuale che, secondo quanto emerso, avrebbe avuto luogo tra Mariavittoria e Tommaso.

La discussione si conclude con un’ulteriore precisazione di Jessica: “C’è stato l’atto, ma…”, lasciando intendere che la vicenda discussa in diretta durante la puntata del Grande Fratello sia stata oggetto di esagerazioni. La breve durata dell’incontro, comunque, ha fatto parlare più del previsto, generando una serie di commenti ironici e divertiti sulla “performance” di Tommaso. Su Twitter, Instagram e TikTok, infatti, non sono mancati battutisti sul fatto che l’esperienza sessuale si sia conclusa in un battito di ciglia.

Molti utenti hanno scherzato dicendo che sarebbe stato più lungo il tempo per un semplice “selfie” o che, forse, “era più lungo il riscaldamento prima dell’atto”. “Che bella figura ha fatto Tommy… 3 secondi 😂😂”, “Lo fa apposta però gli è piaciuto solo ora parla perché è uscito fuori”, “Maria Vittoria indecente”, “a Speedy Gonzalez”, “proprio bello tre secondi”, si legge tra i commenti del filmato pubblicato su TikTok.