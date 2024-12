Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova avventura di Stefania Orlando al Grande Fratello. Prima c’è stato uno scambio di battute con Beatrice Luzzi nel corso della diretta, visto che la nuova gieffina aveva criticato duramente l’attrice l’anno scorso. Ma ora un’altra famosa che conosce benissimo la conduttrice e showgirl ha deciso di attaccarla pesantemente online.

Ovviamente Stefania Orlando non sa ancora niente, dato che è reclusa nella casa del Grande Fratello ma chissà se Alfonso Signorini non coglierà al balzo questa occasione per dare vita ad un confronto. Ma andiamo a vedere insieme cosa è stato detto contro la concorrente e da chi è partito questo assalto social.

Stefania Orlando, attacco fuori dal Grande Fratello: chi l’ha offesa

C’è chi non ha affatto accolto con favore l’ingresso di Stefania Orlando al Grande Fratello, infatti un’ex gieffina ha scritto online: “Strega, la strega è tornata. Rompipa***, mi stava sempre alle calcagna. Perdono, ma non dimentico. Attaccata come una cozza mi stava, sempre alle calcagna”.

A distruggerla così è stata la contessa Patrizia De Blanck, che era stata coinquilina di Stefania nell’altra esperienza della Orlando nella casa più spiata d’Italia. La loro convivenza non era stata affatto positiva, come ricordato dall’84enne, che potrebbe a questo punto pure dirle tutto in faccia in futuro in qualche eventuale ospitata.

Come ricordato dal sito Ilsussidiario.net, questo scontro tra le due donne risale al GF Vip 2020-2021, quando Stefania aveva deciso di nominare Patrizia noostante quest’ultima le avesse chiesto di non farlo.