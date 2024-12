Arrivate nuove notizie su Shaila e Lorenzo fuori dal Grande Fratello. In particolare si è saputo un dettaglio sulla mamma della ballerina, infatti la signora Luisa avrebbe preso coscienza di quanto accaduto e si sarebbe posta un obiettivo da qui in futuro. E quindi potrebbe comunicare ben presto la sua ide alla figlia, presumibilmente in una prossima puntata in diretta.

Ricorderete sicuramente lo scontro al Grande Fratello tra la mamma di Shaila e quest’ultima. Le aveva detto che si sarebbe dovuta vergognare per quanto fatto in casa, poi aveva pure attaccato Lorenzo riferendo cose poco carine. Ora una persona vicina alla famiglia della Gatta ha rotto il silenzio, spiegando come stiano adesso le cose.

Grande Fratello, nuovi retroscena sulla mamma di Shaila: coinvolto Lorenzo

Questa utente ha contattato l’esperta di gossip e tv, Deianira Marzano, informandola dello stato d’animo della mamma di Shaila. La donna si sarebbe resa conto di essere andata oltre anche con Lorenzo, dunque ci sarebbe del pentimento. E ora vuole portare avanti un solo scopo, nella speranza che i due possano trarne vantaggio.

Questo quanto riferito alla Marzano: “Deia, conosco bene Shaila e tutta la famiglia. Ti posso dire che la zia è assolutamente pentita di quello che aveva detto su Lorenzo. Anzi, è molto dispiaciuta perchéha capito che, anche a causa sua, si sono allontanati. Ora desidera solo che sua figlia sia felice. Credo proprio che ci sarà un incontro per chiarirsi e riappacificarsi!”.

Vedremo se il Grande Fratello permetterà un nuovo faccia a faccia tra la signora Luisa e la figlia Shaila. Non resta che aspettare le prossime puntate.