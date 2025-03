Grande Fratello, nel day time di oggi MaVi si è precipitata in confessionale ed ha vuotato il sacco su quello che ha visto. MaVi, in lotta per un posto in finale, ha voluto raccontare tutto ai telespettatori che non hanno perso tempo a riversarsi sui social. Intanto aumentano speculazioni e scommesse su chi sarà il successero di Perla Vatiero. Non avrebbe grosse chance di farcela Jessica, che si fermerebbe al 14% delle preferenze.

Sopra di lei Zeudi con il 24%, mentre Lorenzo si piazzerebbe in seconda posizione con il 30%. A vincere il GF sarebbe Helena con ben il 40% dei voti, che le permetterebbero di conquistare l’edizione e i 100mila euro in palio. E di Helena ha parlato MaVi in confessionale.





Grande Fratello, MaVi in confessionale contro Zeudi e Chiara

Senza girarci troppo intorno ha detto: “Ho l’impressione che Zeudi e Chiara aspettino che Helena se ne vada per parlare male di lei, per gettarle fango addosso”. Subito la risposta dei fan: “Finalmente vi siete accorti di che tipe sono? Ora mi raccomando aiutatele a vincere il programma”.

La finale del GF dovrà dare anche altri tipi di risposta: quello degli ascolti. La semifinale è stata una Caporetto: gli ascolti del Grande Fratello hanno registrato un calo significativo. Un chiaro dato ed un segnale che moltissimi telespettatori si sono stufati delle dinamiche e dei concorrenti che hanno varcato la porta rossa in questa edizione.

Nonostante i tentativi di rinvigorire il programma con colpi di scena e rientri in gioco, il reality sembra non riuscire più a coinvolgere come in passato. Lunedì 24 marzo 2025, infatti, Rai 1 si è aggiudicata la prima serata con l’ottimo 25,1% di share di Champagne – Peppino di Capri. La semifinale del Grande Fratello ha registrato il 16,8% di share su Canale 5 con poco più di due milioni di telespettatori davanti alla tv.