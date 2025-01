Nei giorni scorsi, la tensione all’interno della casa del Grande Fratello è stata alle stelle, alimentata da una serie di eventi che hanno suscitato grande curiosità tra i numerosi fan del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Non sono mancati momenti di conflitto e discussioni accese, con un confronto piuttosto acceso tra Shaila Gatta e Helena Prestes, sia durante che dopo la ventesima puntata, andata in onda lunedì 30 dicembre 2024.

Tra i vari scontri, uno degli episodi più intensi è stato quello tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, scaturito dalla rivelazione della cantante romana, che ha confessato al toscano di provare un interesse nei suoi confronti. In un colloquio con Eva Grimaldi e Stefania Orlando, Luca ha svelato che Jessica gli avrebbe proposto di fingere una relazione, probabilmente per suscitare l’attenzione del pubblico e creare nuove dinamiche all’interno della casa.

“Fatta una cavolata”. Grande Fratello, la verità su Luca e Jessica: è successo sotto le coperte





Grande Fratello, Luca&Co sparlano di Jessica che sta lì ad ascoltare

Questa rivelazione ha segnato la fine del rapporto tra i due, con il clima che è ulteriormente peggiorato. Nelle ultime ore, è emerso un video che ha fatto rapidamente il giro del web, in cui Luca, Maxime, Amanda, Stefania ed Eva criticano duramente Jessica, ignara che la cantante li stesse ascoltando da dietro un muro. Le critiche nei suoi confronti sono state molto pesanti, alimentando ulteriormente la tensione tra i concorrenti.

Il pubblico, sui social, non ha esitato a esprimere il proprio disappunto, rivolgendosi sia a Jessica che agli altri membri del gruppo per il loro comportamento, scatenando un acceso dibattito tra i fan del programma. “Ha voluto fare la super, ecco non si scherza più, cara mia, hai fatto autogol”, “Perché jessy con le sue ancelle,non fa la stessa cosa? Forse pure peggio”, “Luca la conosce bene jessichina che fa la vittima solo con Luca ..che polli 😂”,si legge.

#heleners #helevier #grandefratello

Loro che criticano i comportamenti di Jessica sapendo che lei è lì che sta ascoltando volo ✨✈️ pic.twitter.com/uzB3pNM8LN — 𝒜🪽 (@alchemistdemon_) January 1, 2025

E ancora: “Questa tipa è davvero imbarazzante gira tutto il giorno come un’ombra dove c’è Luca, non fa nulla, non cucina e credo che nemmeno lo sappia fare, mai visto lavare un bicchiere, ma oltre che sputare veleno l’utilità di questa tipa quale sarebbe”. “Luca che figura di merda che hai fatto! E Amanda ascolta e non dice niente!”, “E perché non la chiamano per dirle in faccia? Forse perché nessuno si era accorti che lei fisse lì? Siete delle merde come Helena. Feccia”, si legge tra i commenti di X, dove è stato pubblicato il video.