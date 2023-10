La settimana inizia con una nuova puntata di Uomini e Donne più tesa che mai. Con una Roberta Di Padua scatenata che si è fermata appena in tempo, su esplicita richiesta di Maria De Filippi. La conduttrice si è vista costretta a intervenire e bloccare in tempo la situazione che di lì a poco sarebbe degenerata. E come dicevamo una delle protagoniste è proprio la dama di Cassino ed ex compagna di Riccardo Guarnieri, tornata nel parterre anche quest’anno per provare a trovare il suo principe azzurro.

E insieme a Barbara De Santi stava proprio descrivendo il suo uomo ideale, nella speranza che la situazione si smuova un po’ all’interno del dating show. Ricordiamo che proprio qualche puntata fa si era scagliata contro i cavalieri presenti perché a suo avviso troppo “mosci” e poco propositivi. Ma tornando a quanto accaduto nel nuovo appuntamento. Roberta Di Padua ha detto di cercare un ragazzo spigliato, che sia in grado di sorprenderla e “di fare l’uomo”. Ma non dovrebbe avere più di 35 anni.

Rissa sfiorata a Uomini e Donne tra Roberta Di Padua e l’altra dama

A suo avviso, infatti, le persone della sua età con cui si è relazionata in passato si sono sempre rivelati problematici. Anche sul fronte sessuale. Un’ammissione, questa, che ha generato subito molta ilarità in studio. Ma non l’ha trovata divertente Aurora Tropea, che si è scagliata contro Roberta Di Padua accusandola di essere incommentabile.

E così le due hanno iniziato a discutere in modo concitato. Aurora ha rivangato il passato, ricordando quando Roberta si mise d’accordo con Riccardo per rimanere un altro po’ a UeD prima di uscire insieme. La Di Padua ha replicato a tono ma quando si è sentita liquidare con un “Ciao” ha perso la ragione.

perchè se fossi stato al posto di queen Roberta mo sarei in carcere #uominiedonne pic.twitter.com/jMVMgLxlp5 — OPI | celebration tour era (@opiquellovero) October 30, 2023

Si è alzata in piedi con fare “minaccioso”, si è avvicinata ad Aurora Tropea. Che ha continuato a provocarla chiedendole se volesse darle uno schiaffo e urlandole “Cafona!”. È stato a quel punto che Maria De Filippi deve aver temuto il peggio e richiamato Roberta Di Padua. La dama si è girata verso la conduttrice e ha fatto capire che, forse, sarebbe stato meglio contare fino a 3 e poi tornare a sedersi. La scena, però, nemmeno a dirlo ha scatenato il pubblico social. Anche secondo voi quella di Aurora era solo provocazione?