Barbara D’Urso e Myrta Merlino, la sfida continua. O meglio, nuova sfida in arrivo. La sostituzione di Carmelita su Canale 5 con la conduttrice ex L’aria che tira e poi la cacciata della D’Urso con tanto di polemiche hanno fatto parlare per settimane. Proprio recentemente Pier Silvio Berlusconi ha commentato: “Dal punto di vista degli ascolti non ho rimpianti“.

Una freccia avvelenata all’indirizzo di Barbara D’Urso che ad un anno dall’allontamento dal Canale 5 fa ancora fatica a trovare una nuova collocazione televisiva. O meglio, faceva fatica. Perché proprio pochi giorni ha annunciato: “Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando“. Poi si è scoperto che la sua destinazione è, dovrebbe essere, il canale Nove di Discovery. E non è finita…

Leggi anche: “Cosa ho da dire”. Pier Silvio Berlusconi parla di Barbara D’Urso e arriva la replica della conduttrice





Barbara D’Urso contro Myrta Merlino: la sfida va in onda in tv

A quanto riporta GossipeTv l’ipotesi di veder sbarcare Barbara D’Urso sul Nove, seguendo i vari Fabio Fazio e Amadeus, non è così remota. Anche se i dirigenti di Discovery Plus hanno smentito che ci sia una trattativa in corso, in realtà l’agente della conduttrice, Lucio Presta, potrebbe aver avviato i contatti. E le parole di Barbara stanno a dimostrare che qualcosa si sia mosso per il verso giusto.

“La D’Urso sarebbe la ciliegina sulla torta da piazzare nel daytime” leggiamo sul portale. Barbara D’Urso, insomma, sarebbe pronta a sfidare la sua stessa creatura, “Pomeriggio Cinque” e dunque Myrta Merlino. Questo perché andrebbe in onda nello stesso orario, ma su un canale diverso, il Nove appunto.

Se questa sia fantatelevisione o la realtà dei fatti lo scopriremo presto. Tra circa un mese verranno infatti svelati i palinsesti delle reti generaliste, quindi Canale 5 e Nove compresi. E vedremo se davvero nel daytime andrà in onda la sfida tra Barbara D’Urso e Myrta Merlino.

“Devo fare un annuncio”. Barbara D’Urso boom, finalmente il ritorno in tv: “Dove sto per andare”