Adesso finalmente ci siamo davvero. Barbara D’Urso ha deciso di rompere il silenzio sul suo ritorno in tv, anche perché è stata quasi messa sotto pressione. Nel corso di una diretta a TeleSud, dove si trovava in compagnia di Francesco Facchinetti per celebrare i successi del Trapani sia nel mondo del calcio che nel basket, è arrivata la fatidica domanda alla conduttrice.

Barbara D’Urso si è soffermata sul suo ritorno in tv e c’è stata una conferma importante su quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi. Adesso c’è l’estate davanti a lei, quindi presumibilmente si godrà queste vacanze, ma successivamente comincerà nuovamente a fare sul serio. Dato che la risposta data dall’ex presentatrice Mediaset è stata chiarissima.

Barbara D’Urso, ritorno in tv imminente: “Dove andrò”

Dunque, nel corso della serata con Facchinetti quest’ultimo ha chiesto a Barbara D’Urso in riferimento al ritorno in tv: “Allora, adesso facciamo un po’ di domande per far partire delle Ansa subito. Dove ti vedremo in televisione? Qui lo vogliono sapere tutti”. Lei inizialmente e in maniera ironica ha tentato di abbandonare il palco per non rispondere, ma poi ha detto tutto.

Barbarella ha quindi esclamato davanti alle tante persone presenti: “Mi vedrete presto, ma su un altro numero del telecomando. Non quello di prima, è un altro numero, sai che il telecomando è lungo”. Facchinetti ha provato a continuare: “Segnatevelo giornalisti, cioè l’uno? Ti rivedremo sul primo?“. Ma lei non è andata oltre: “Ciao, ti lascio qui sul palco”.

Difficile capire dove andrà Barbara D’Urso, ma il suo manager starebbe lavorando alacremente per permettere alla presentatrice di rimettersi in carreggiata, un anno dopo l’addio a Mediaset.