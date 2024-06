Il futuro di Barbara D’Urso è ancora molto incerto e nelle ultime ore è stata data una spiegazione sul perché non la vuole più nessuno in tv, almeno stando a quanto emerso finora. Poi tutto potrebbe cambiare improvvisamente, ma allo stato attuale dopo l’addio a Mediaset è rimasta ferma dal punto di vista televisivo. E le cause di questo stop sarebbero tre.

Su Barbara D’Urso la domanda sul perché non la vuole nessuno in tv se l’è posta il sito Gossip e Tv. Innanzitutto è stato citato il giornalista Giuseppe Candela, che in una diretta Youtube con Claudia Rossi ha esclamato: “Se lei tornerà in tv? Il manager ha un po’ rassicurato, pure lei sui social parla di progetti segreti. Da giornalista registro smentite Rai e smentite Discovery, mentre in Mediaset le porte sono chiuse. Fatico nel trovare un posto nella tv generalista, non mi risultano trattative in corso”.

Leggi anche: “Cosa ho da dire”. Pier Silvio Berlusconi parla di Barbara D’Urso e arriva la replica della conduttrice





Barbara D’Urso, perché non la vuole nessuno in tv? L’indiscrezione

Anche un altro giornalista, Francesco Canino, ha detto cose simili: “Non immagino grosse novità nei prossimi palinsesti televisivi 2024-2025, ma se fossi in Barbara D’Urso spariglierei le carte e farei un documentario per togliermi tutti i sassolini dalle scarpe. Un’ Unica 2 in stile Ilary Blasi”. Gossip e Tv ha poi elencato il primo dei tre motivi secondo il quale non la vuole più nessuno in tv. E fa riferimento al trash.

Per Gossip e Tv il trash non è più amato dal pubblico e quindi Barbara dovrebbe accantonare questo modo. Potrebbe anche trasformarsi, ma la gente la conosce in un certo modo e difficilmente i vertici delle altre emittenti vorrebbero rischiare. Poi c’è la seconda ragione, ovvero il problema dell’ingaggio. Essendo comunque una conduttrice di successo, per farle firmare un contratto bisognerebbe spendere molti soldi.

La terza motivazione relativa al perché non sarebbe scelta in tv è legata alla tv generalista, infatti Mediaset rappresenta quasi la metà. Gossip e Tv ha aggiunto che solo la Rai e Nove potrebbero assumerla, mentre La7 appare impossibile. Potrebbe fare qualcosa a TeleSud, come si è vociferato nelle ore precedenti, ma in generale il ritorno nel piccolo schermo sembrerebbe più lontano del previsto.