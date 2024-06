Botta e risposta tra Pier Silvio Berlusconi e Barbara D’Urso. L’addio, ma sarebbe meglio parlare di ‘cacciata’, della conduttrice da Mediaset dopo tanti anni e numerosi programmi ha fatto molto rumore. Negli ultimi mesi Carmelita è rimasta lontana dalla tv e anche il suo agente Lucio Presta, che aveva parlato di contatti con la Rai, ha dovuto presto fare marcia indietro e parlare di ‘complicazioni’.

Insomma almeno per il momento il rientro in tv di Barbara D’Urso sembra lontano. Che sia finita un’epoca? Nel frattempo fanno discutere le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi che durante la conferenza stampa di fine stagione: “Dal punto di vista degli ascolti non ho rimpianti”. Dopo la sostituzione con Myrta Merlino, insomma, va tutto bene…

La frecciata di Barbara D’Urso dopo le dichiarazioni di Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha dedicato anche altre parole alla decisione di mandare via Barbara D’Urso: “E non lo dico contro di lei, ma è assolutamente oggettivo. Da un punto di vista personale, devo dire la verità: non ho mai avuto nulla contro Barbara d’Urso, mi spiace che sia diventato un caso così chiacchierato”. Infine è arrivato il saluto e un augurio: “È stata una normale scelta televisiva e le auguro tutto il bene”.

Nelle ultime ore tra le storie del profilo Instagram di Barbara D’Urso è comparsa una frase che secondo molti si riferirebbe proprio alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice ha infatti scritto: “Ci sono cose che fanno davvero molto ridere“. Una frase che presa così non dice molto, ma in realtà potrebbe essere una replica, stizzita, alle parole dell’ad del Biscione.

Recentemente Myrta Merlino è stata riconfermata a Pomeriggio Cinque e chissà, forse la frase di Barbara si riferisca anche a questo. Pensieri maliziosi, dirà qualcuno. Ma è un fatto che la conduttrice non si sia lasciata bene con Mediaset e che le modalità dell’allontanamento, senza consentirle di salutare il suo pubblico, le abbiano lasciato l’amaro in bocca.

