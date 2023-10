Beatrice Luzzi è una delle concorrenti più discusse della nuova edizione del Grande Fratello. Dal suo ingresso, tutti i coinquilini si sono scagliati contro di lei accusandola di essere prepotente e arrogante ma è proprio grazie alla sua sua personalità forte e il suo temperamento che l’attrice è riuscita a spiccare in una edizione a dir poco noiosa del reality show di Canale 5.

Beatrice Luzzi è oggetto di attenzione costante da parte degli altri concorrenti (vedi il presunto flirt nato con il giovane Garibaldi) e dei telespettatori, che l’hanno scelta ancora una volta come preferita e immune della settimana. Dopo l’uscita di Lorenzo Remotti le cose sono cambiate e ora anche gli altri coinquilini, in primis Rosy Chin, che l’aveva spesso criticata, hanno fatto un passo indietro scusandosi per il loro comportamento. Ma al Grande Fratello è andata in onda anche una lite tra Beatrice Luzzi e un’ex concorrente, Jane Alexander, una delle protagoniste della fiction Elisa di Rivombrosa.

Adriana Volpe contro Beatrice Luzzi: “Ha mentito”

Un faccia a faccia andato in onda durante l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e che è stato commentato anche da Adriana Volpe, conduttrice e anche lei ex vippona del Grande Fratello Vip. “Sto seguendo il Grande Fratello. Io ho un pezzo di cuore che è rimasto dentro quella casa. Quindi per me è impossibile non seguirlo”, ha spiegato Adriana Volpe, concorrente dell’edizione numero 5, quella segnata dall’arrivo della pandemia da Covid.

La conduttrice ha spiegato di aver cambiato idea su Beatrice Luzzi, fino a qualche tempo fa sua preferita di questa edizione: “All’inizio avevo creato una vera empatia con lei. C’era una cattiveria in casa e dei pregiudizi nei suoi confronti che ti portavano a proteggerla. Sarei entrata nella casa in protezione. Era stata sottoposta ad un attacco di tutti molto feroce. Nelle ultime puntate sto prendendo le misure”. Adriana Volpe ha commentato anche lo scontro tra le due attrici.

“Con Jane secondo me lei ha fatto un errore. In puntata ha anche mentito. – ha rivelato Adriana Volpe – Ora vi spiego dove. Lei ha detto che Jane le avrebbe sfilato un posto suo. Quindi ha fatto intendere cose, ha fatto allusioni, come se Jane avesse fatto qualcosa per ottenere quel lavoro ed è un atteggiamento sbagliatissimo”, ha sentenziato Adriana Volpe.

“O lo dici e dici tuto e spieghi le cose che sai o non dici nulla. Quelle gravi allusioni sul lavoro di una persona io trovo che siano diffamanti e brutte. Ho capito cosa ha provato Jane. Anche quando Jane ha letto la lettera della regista è stato tutto chiaro. La regista ha chiarito che nelle finaliste non c’era Beatrice”, ha concluso.