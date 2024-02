Il Festival di Sanremo è finito: lo ha vinto Angelina Mango battendo sul filo di lana Geolier. Il rapper napoletano aveva stravinto al televoto, ma il risultato è stato ribaltato da sala stampa e radio. A proposito di televoto, la serata era stata avvolta da un giallo. “Ragazzi purtroppo ci sta un problema col televoto, mi state mandando un sacco di screenshot che non vi arriva la conferma. Non fermatevi, continuate a votare. Purtroppo le linee sono bloccate. Non mollate, che ci vediamo stasera”, ha detto Geolier in video.

“Ragazzi faccio questa storia per dirvi che sì, è vero, ci sono dei problemi col sistema del televoto, è in questo momento intasato ma non preoccupatevi, dovete continuare a votare finché non ricevete l’sms di conferma della votazione”, ha detto Annalisa in una storia su Instagram. A stretto giro però è arrivata la rassicurazione della Rai: “Non andrà perso nessun voto”.





Sanremo, abbraccio nel backstage tra Angelina Mango e Geolier

La reazione di Angelina Mango dopo l’annuncio della vittoria è stata spontanea: “Siete matti”, ha detto Poi tra le lacrime i ringraziamenti “all’orchestra, a te Amadeus, a Fiorello, al mio team, a mia madre, a mio fratello, alla mia famiglia, grazie che siete venuti”. Angelina ha ricevuto l’abbraccio ideale del pubblico italiano e anche di Geolier.

Con il rapper napoletano è stata protagonista di un momento molto intenso. Ieri sera, racconta Novella 2000: “In occasione della finale del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango e Geolier si sono incontrati nel backstage dell’Ariston e si sono così abbracciati. Nessuna faida dunque tra i due artisti, nonostante le malelingue del web abbiano ipotizzato a presunte tensioni tra loro”. E giù i commenti: “Chi ha soffiato sull’odio tra questi due ragazzi si deve vergonare”.

questo per ricordarvi che fate tutto voi, con la vostra cattiveria, loro alla fine sono tutti ragazzi che si rispettano e che si divertono facendo ciò che amano, a prescindere dagli altri 🫶🏼🥰 #SANREMO2024 #Geolier #angelina #FestivalDiSanremo2024 pic.twitter.com/5oFfNjzbpU — emmedierre (@emmedierre_) February 10, 2024

E ancora: “Avete creato una storia che non c’era, grandi Angelina e Geolier: avete dato una lezione a tutti”. Angelina Mango è la prima donna a conquistare Sanremo dopo 10 anni. L’ultima era stata Arisa con ‘La Notte’ nel 2010. Ad Angelina Mango sono andati anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. A Loredana Bertè, invece, con il brano Pazza, è andato il Premio della Critica Mia Martini. Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato assegnato a Fiorella Mannoia con Mariposa.