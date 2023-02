A Sanremo 2023 come corista, ma protagonista assoluta di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Si è appena conclusa la 73esima edizione del festival della canzone italiana e il protagonista assoluto è stato Marco Mengoni. Il cantante di Ronciglione ha stravinto grazie al brano ”Due vite”.

Dato fin da subito come possibile vincitore, l’artista ha conquistato il pubblico italiano ma anche l’orchestra, la giuria demoscopica e la sala stampa. In tutti i fronti, infatti Marco Mengoni è risultato il più votato. Secondo il giovane Lazza con Cenere, in terza posizione Mr.Rain con Supereroi.

Sanremo 2023, tra le coriste un volto conosciuto: chi è

Marco Mengoni è riuscito a centrare la vincita esattamente dieci anni dopo la prima vittoria sul palco di Sanremo, quando l’artista nato e cresciuto a Ronciglione, in provincia di Viterbo, portò il brano L’essenziale. Il cantante è diventato famoso grazie a uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, stiamo parlando del talent show X-Factor.

E proprio da X-Factor arriva una delle coriste di Sanremo 2023. In molti, infatti, hanno notato la presenza di un volto conosciuto tra le fila delle coriste della 73esima edizione del festival della canzone italiana. Si tratta di Naomi Rivieccio, ex concorrente del talent show di Sky.

La corista di Sanremo 2023 ha preso parte all’edizione del talent show di Sky nel 2018, la numero dodici. Naomi Rivieccio faceva parte del gruppo capitanato da Fedez e arrivò seconda dietro al vincitore, il rapper Anastasio. La presenza di Naomi nel gruppo delle coriste di Sanremo 2023 non è passata inosservata e in molti si sono complimentati con la cantante, evidentemente rimasta nel cuore di tanti telespettatori di X-Factor.