Sanremo 2023 è finito ormai da quasi una settimana, ma si continua a parlare di Amadeus e di quanto successo durante le cinque serate della kermesse musicale più famosa in Italia. Sono tanti gli strascichi legati al Festival, infatti le polemiche sono state praticamente all’ordine del giorno. Basti pensare che si è vociferato anche di una crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, in seguito al bacio ricevuto dal rapper milanese da Rosa Chemical. Ma ora è Claudio Baglioni ad essere entrato a gamba tesa sul direttore artistico.

Quindi, il post-Sanremo 2023 è ancora ricco di polemiche. Amadeus è stato indirettamente attaccato da Claudio Baglioni, che non ha affatto gradito alcune scelte operate dal conduttore televisivo. In particolare, l’amatissimo cantante italiano ha deciso di intervenire durante il TG1 e qui si è soffermato sulla 73esima edizione del Festival della canzone italiana. E ha subito sottolineato ciò che non gli è andato giù. Vediamo insieme cosa ha dichiarato nelle ultime ore l’artista.

Leggi anche: Blanco, le conseguenze dopo il gesto sul palco di Sanremo: è indagato dalla procura





Sanremo 2023, Amadeus attaccato da Claudio Baglioni

Parole destinate a far discutere per giorni quelle di Baglioni, che ha dunque puntato il dito contro l’organizzazione di Sanremo 2023 e quindi ha messo in discussione il lavoro di Amadeus, che però ha ottenuto dei riscontri eccezionali da parte del pubblico. Nonostante non abbia mai parlato esplicitamente del conduttore de I Soliti Ignoti, inevitabilmente i telespettatori si sono resi conto che si trattasse di una critica indirizzata ad Amedeo Sebastiani, che al momento non ha rilasciato dichiarazioni in risposta a lui.

Quindi, entrando nei dettagli, Claudio Baglioni ha esclamato al TG1: “Probabilmente in certe occasioni le canzoni diventano un contorno del contorno. Forse si potrebbe riequilibrare, forse si potrebbe mettere accanto a Sanremo un piccolo Festival delle musiche, alla stessa stregua del Festival del cinema e di opere letterarie”. E subito dopo le dichiarazioni del cantante sono apparse le prime reazioni dal mondo del web, che non sono state proprio molto carine nei confronti dell’ex direttore artistico di Sanremo.

Claudio Baglioni critica il festival al tg1 dicendo che le canzoni sono diventate un contorno quando dovrebbero essere protagoniste. Certo perché quando lo ha presentato lui era: 3 ore di autoconcerto e 1 ora tutti e 28 i cantanti. Ma perché non tace? — Patry (@Patry_P_) February 15, 2023

tutti state parlando dei sanremo di claudio baglioni la cui unica cosa rilevante fu questa: pic.twitter.com/feAI283d5r — fottutissima🤎🏹☕️ (@unpooverthetop) February 16, 2023

Ecco come hanno reagito alcuni internauti alle parole di Baglioni: “Ah, io comunque dei due Sanremo di Baglioni non ricordo un cantante, una canzone oltre i podi. Credo sia sufficiente”, “Claudio Baglioni critica il Festival, ma quando lo ha presentato lui erano tre ore di auto concerto e un ora tutti e 28 i cantanti. Ma perché non tace?“.