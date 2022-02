“È una caz***”. E Amadeus si arrabbia prima della finale di Sanremo: esplode davanti a tutti

Si avvicina sempre più la finale di Sanremo 2022 e finora Amadeus può essere molto soddisfatto dei risultati fin qui ottenuti. Basti pensare che la quarta serata del Festival ha ottenuto oltre 11 milioni di telespettatori e il 60% di share. Durante la conferenza stampa di vigilia dell’ultimo appuntamento, il direttore artistico è esploso di rabbia di fronte ad alcune insinuazioni che stanno uscendo fuori in queste ore. E stavolta ha deciso di non restare più in silenzio e si è quindi infuriato totalmente.

Amadeus si è dunque infastidito molto per alcune critiche ricevute. Intanto, è stato svelato il significato del gesto di Arisa, che ha portato una rosa rossa sul palco. Ad aver avuto per primo la rosa rossa è stato proprio Aka7even, il quale ha appoggiato il fiore sul pianoforte. Poi si è alzato e ha consegnato la rosa ad Arisa, che ha accettato quel dono. E questo suo gesto gli ha permesso di ottenere punti al Fantasanremo. Infatti, tra le varie regole del gioco ce n’è una che fa riferimento all’assegnazione di 10 punti se porti un fiore.

Sul web in tanti hanno scritto che Gianni Morandi sia stato favorito dalla presenza di Jovanotti nella serata cover e questo gli avrebbe permesso di conquistare la seconda posizione. Allora Amadeus, rispondendo ai quesiti dei giornalisti, ha perso le staffe: “Scusami, ma questa è una caz***. Jovanotti non è venuto come un super ospite ma come un super amico. Non era una presenza concordata, lo ha fatto solamente per amicizia e non ha percepito un centesimo. Ogni cantante è libero di portare chi vuole”.





Dunque, Amadeus ha aggiunto ancora: “La presenza di Jovanotti non la conoscevo nemmeno io fino a 24 ore fa. Siamo qui a fare le pulci a lui e sono veramente dispiaciuto. Mi assumo sempre le responsabilità, anche quando faccio il 42% di share. E con il 60% di oggi me la voglio godere, sono una persona estremamente corretta. Lui è venuto per amicizia verso Gianni ed erano tre anni che speravo che venisse. La gente è molto intelligente – ha detto ancora il conduttore – e non vede sempre il marcio nelle cose”.

Infine, Amadeus ha voluto dire ancora durante l’ultima conferenza a Sanremo: “Tutto è regolare, anche l’esibizione successiva. Avrei fatto la stessa cosa anche per Vasco Rossi, tra l’altro non ha promosso il suo brano ed è venuto, ripeto, solo in amicizia”. La sua speranza è che queste polemiche possano cessare il prima possibile per permettere di concludere al meglio la kermesse musicale.