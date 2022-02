“Ma è uguale a quell’altra canzone”. Sanremo 2022, guai per la big in gara: “È plagio”

Nella serata del primo febbraio è cominciato Sanremo 2022 con la direzione artistica, la terza consecutiva, di Amadeus. Il conduttore è stato affiancato da Ornella Muti e ha avuto ancora una volta la preziosa collaborazione di Fiorello. Si sono esibiti i primi 12 cantanti in gara e nella classifica provvisoria stilata al termine delle esibizione al primo posto si sono piazzati Mahmood e Blanco. In seconda piazza La Rappresentante di Lista e in terza posizione invece Dargen D’Amico.

Ma Sanremo 2022 è già stato travolto da alcune polemiche. La performance di Achille Lauro ha fatto discutere parecchio con l’auto battesimo dell’artista a fine esibizione. Qualche critica di troppo è giunta in generale a diversi concorrenti, ad esempio Morgan ha attaccato praticamente tutti e ha affermato di voler diventare direttore artistico per rendere la kermesse musicale migliore. E in queste ore è adesso spuntata un’accusa nei confronti di una concorrente, che avrebbe copiato un altro brano.

Una delle cantanti che si sono esibite nella prima serata di Sanremo 2022 ha ricevuto numerose critiche sul web. Diversi utenti hanno infatti sottolineato che il suo brano musicale è troppo simile ad un'altra canzone molto famosa. Non saremmo in presenza di vero e proprio plagio, quindi al momento non sussisterebbero problemi legati ad un'eventuale squalifica, ma i telespettatori non hanno apprezzato questa scelta. E sono stati davvero moltissimi i commenti scritti soprattutto su Twitter.





Ad essere finita nell’occhio del ciclone a Sanremo 2022 è stata la cantante spagnola Ana Mena, che ha presentato la sua canzone ‘Duecentomila ore’. Gli utenti ritengono che il brano sia praticamente uguale ad ‘Amandoti’ di Gianna Nannini. In particolare, alcune note musicali sembrerebbero identiche e quindi in rete si è alzato un polverone sull’artista straniera. Staremo a vedere se la ragazza replicherà a queste accuse nei suoi confronti o se proseguirà la sua avventura al Festival senza alimentare polemiche.

Tra i tanti commenti contro la canzone di Ana Mena spiccano i seguenti: “Ah ecco, Ana Mena ha cantato la versione remix di Amandoti”, “La canzone di Ana Mena è la versione neomelodica di Amandoti”, “Ma la canzone di Ana Mena non è uguale ad Amandoti di Gianna Nannini? Soprattutto sul finale”, “Ma Ana Mena ha detto Amandoti col retrogusto del Mojito servito in balera”.