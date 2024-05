“Salta tutto”. Sanremo, terribile notizia per Carlo Conti. A rendere nota la faccenda, molto torbida per giunta, è Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha infatti scoperto un dettaglio che potrebbe costare molto caro al neo conduttore della kermesse. Proprio così, il festival della canzone italiana potrebbe essere arrivato al capolinea con la Rai. Andiamo con ordine.

A rendere tutto noto è Pinuccio, l’inviato pugliese che da anni combatte contro la Rai. “L’inviato del tg satirico ha scoperto infatti che la convenzione scade tra un anno e si chiede quindi come abbia fatto la Rai a contrattualizzare Conti per due anni, pagandolo – tra l’altro – con i nostri soldi…”. Andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa. Sembra infatti che ci sia in atto una storica convenzione tra l’Azienda Pubblica televisiva e il famoso Festival della canzone italiana.





Se infatti si può pensare che sia tutto proprietà della Rai, riporta Pinuccio, si fa un grosso errore. Questo sodalizio dovrebbe terminare proprio il prossimo anno ed è a questo punto che l’inviato di Striscia si chiede come l’Azienda Pubblica abbia potuto offrire un contratto di due anni. Beh, forse c’è qualcosa che Pinuccio e Striscia ancora non sanno? Sembrerebbe proprio sì. Emerge però anche un altro problema, stavolta col comune: “Proprio perché il Comune di Sanremo, che è un ente pubblico, non ha mai pubblicato il bando per affidare la kermesse canora”.

E ancora: “A luglio potrebbe arrivare una sentenza che bloccherebbe anche il Festival 2025…”. Ed ecco quindi la bomba. Sembra infatti, secondo Pinuccio, che altre reti siano molto interessate ad acquisire il format della Rai e portare quindi Sanremo fuori dall’azienda pubblica: “Ci sono altre emittenti molto interessate al Festival di Sanremo” dice Pinuccio.

Ma è davvero fattibile una cosa del genere o siamo su Scherzi a Parte? Ora, dopo Amadeus e tanti altri conduttori, alla Rai vogliono togliere anche Sanremo? Questo senza dubbio segnerebbe la fine di tutto. Eppure quel “Abbiamo saputo che ci sono altre grosse emittenti intenzionate a prendere il Festival…”, mette paura. Ma di chi parliamo?

