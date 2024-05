Nella mattinata del 22 maggio abbiamo finalmente saputo ufficialmente che Carlo Conti presenterà il Festival di Sanremo 2025. E poche ore fa è arrivata anche la reazione di Amadeus, dopo aver scoperto chi fosse il suo successore. L’annuncio dell’approdo del conduttore di Tale e quale show all’Ariston è avvenuto nel corso del TG1, in onda alle ore 8.

Queste sono state le prime parole di Carlo Conti dopo l’ufficialità della sua direzione artistica del Festival di Sanremo 2025 e prima ovviamente che reagisse anche Amadeus: “Ho sentito tanto bene nei miei confronti: dopo tutto il tifo che hanno fatto per me ho detto sì. Ed è un bel modo per festeggiare i miei primi 40 anni in Rai. Il mio incarico inizia oggi, non ho ancora ascoltato le canzoni. Prima lavoro sul regolamento“.

Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025: la reazione di Amadeus

Carlo Conti non sarà conduttore e direttore artistico solamente del Festival di Sanremo 2025, ma ha firmato un contratto biennale che prevede quindi la conduzione anche dell’edizione 2026. Si attendeva un eventuale gesto di Amadeus nei confronti del collega ed è arrivato immediatamente, almeno stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa AdnKronos.

Come ricostruito dall’AdnKronos, Amadeus una volta appresa la notizia avrebbe contattato Carlo Conti e gli avrebbe inviato un messaggio. Ma c’è di più perché poi il nuovo direttore artistico di Sanremo avrebbe chiamato a sua volta il presentatore ex Rai e avrebbero parlato in maniera molto amichevole: “Tra loro c’è stata una telefonata affettuosa“.

Quindi, sarebbe arrivato l’in bocca al lupo di Amadeus a Conti, a conferma del fatto che ci sia grande stima e affetto. E ora per Carlo può avere inizio ufficialmente la sua avventura.