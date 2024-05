Carlo Conti sul palco dell’Ariston per i prossimi due anni: la notizia sul conduttore del Festival di Sanremo 2025 (e 2026) era nell’aria ma è stata ufficializzata dalla Rai nella mattinata di mercoledì 22 maggio. Più precisamente l’annuncio è arrivato nell’edizione delle 8 del Tg1 e, come detto, stando a quello che ha fatto sapere la Rai, il presentatore toscano sarà al timone della kermesse musicale più importante d’Italia per i prossimi 2 anni.

Anche Tv Sorrisi e Canzoni ha confermato la notizia: “L’annuncio più atteso di questa primavera era senza dubbio quello relativo al nuovo conduttore e direttore artistico. Ora la Rai ha sciolto ogni riserva e ha annunciato che Carlo Conti condurrà il Festival Sanremo 2025. Per il presentatore sarà la quarta edizione, dopo le tre consecutive dal 2015 al 2017“.

Leggi anche: “Allucinanti”. Carlo Conti a Sanremo, neanche il tempo di dare la notizia ufficiale che esplode la bufera





Festival di Sanremo 2025, chi affiancherà Carlo Conti

Ovvio che la notizia ha subito fatto il giro di siti, giornali e programmi tv, tanto più che Carlo Conti ha già annunciato che al suo fianco non ci saranno gli amici di sempre, ossia Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni e dunque sono subito scattati i toto nomi sui possibili co-conduttori.

Il settimanale DiPiù ha già un nome. Secondo il magazine ad affiancare Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2025 potrebbe esserci Annalisa: “In molti in Rai puntano su di lei per la condizione del prossimo Festival perché conosce bene la macchina sanremese”, si legge.

Annalisa dunque potrebbe tornare all’Ariston ma in un’altra veste. Quella di cantante è una carriera più che rodata e brillante. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è ormai una delle artiste del momento. Capace di sfornare una hit dietro l’altre, ha dato il via al suo primo tour di palasport che ha registrato 10 sold out su 10. La vedremo davvero al fianco di Carlo Conti il prossimo anno?