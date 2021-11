“Sabrina, chiama tua madre”. Tu sì que vales, la sorpresa di Maria De Filippi. E la Ferilli fa commuovere tutti

Momento bellissimo e dolce a Tù si que vales. Protagoniste assolute: Sabrina Ferilli e la madre Ida, che sul palco della trasmissione si sono scatenate al ritmo dell’Orchestra Casadei. Siamo nel pieno della puntata del 13 novembre, l’orchestra Casadei guidata da Mirko, figlio di Raoul Casadei, ha allietato i presenti con uno show musicale che ha trasformato lo studio in una balera. Quando la band ha fatto il suo arrivo sul palco, il pubblico è stato invitato a salire per scatenarsi in allegria.

La presenza dell’orchestra a Tu Sì que vales è stata proprio un’occasione per ricordare il re del liscio. A questo punto Maria de Filippi dice: “Sai chi è davvero brava, ma veramente brava nel liscio? Una è Sabrina Ferilli e l’altra è sua madre, che è bravissima!”. A questo punto allora Sabrina Ferilli ha aguzzato la vista e fra il pubblico ha trovato, non senza fatica, la sua adorata mamma. ”Con le mascherine mi sembrano tutti mamma. Mamma vieni è il tuo momento, riscattati da anni di balere” ha detto la Ferilli.

Da qui è partita la sfida. Mentre Sabrina Ferilli è stata affiancata da uno sconosciuto ballerino, Ida Ferilli ha avuto la possibilità e anzi l’onore di ballare con un compagno d’eccezione come Mirko Casadei. Così, dopo aver assistito a questo scontro di ballo Maria de Filippi se n’è ironicamente uscita dicendo: “Tua madre è perfetta, mentre tu sei più cialtrona!”. Risate in studio.





Ida e Sabrina Ferilli si sono sfidate sulle note di più di qualche canzone, e non soltanto di un singolo brano. Lo scontro a colpi di fianchi si è svolto prima con un hully gully in compagnoa di Belén Rodriguez e Giulia Stabile e successivamente con una mazurca. Maria de Filippi ha poi detto all’amica: “Tutti perfetti, tranne Sabrina che sembrava un vigile impazzito!”.

Poco dopo il siparietto si è concluso, ma il pubblico ha assistito ad un commovente fuori onda. Sabrina Ferilli ha infatti raccontato ad una Maria de Filippi molto emozionata che ogni volta che parte per un viaggio piuttosto lungo, anche solo di pochi giorni, raduna tutta la famiglia, mamma compresa, a cena. Questo è un modo sentirsi con l’anima in pace, nel caso dovesse succedere loro qualcosa. Che tenerezza.