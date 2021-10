Tv italiana in lutto, morto Rossano Rubicondi. Aveva 49 anni, le cause del decesso

Televisione e mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Rossano Rubicondi. A dare la notizia del decesso, Simona Ventura su Twitter. “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”, il tweet della conduttrice.

L’ex modello, quarto marito di Ivana Trump, aveva partecipato ad un’edizione dell’Isola dei Famosi, quella del 2008 vinta da Vladimir Luxuria, che venerdì sera ha pubblicato un messaggio per il collega e amico: “Che brutta notizia, sono sconvolta, non è possibile”.

Rossano Rubicondi, morto l’ex marito di Ivana Trump e personaggio tv

Un messaggio anche da parte di Elisabetta Gregoraci, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae con l’ex marito Flavio Briatore, Rossano Rubicondi e Ivana Trump: “Buon viaggio Rossano, Rip”, il messaggio della showgirl calabrese ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.





Nel 2008, anno del matrimonio con Ivana Trump, Rossano Rubicondi venne selezionato come concorrente del reality show L’Isola dei Famosi, all’epoca trasmesso da Rai Due e condotto proprio da Simona Ventura. Venne eliminato nel corso dell’ottava puntata. La partecipazione all’Isola segnò l’inizio di una parentesi tra tv e cinema, con la partecipazione al film Natale a Beverly Hills. Nel 2010, altra apparizione all’Isola, stavolta come inviato. Lo scorso anno Rossano Rubicondi era stato ospite di una puntata del Live – Non è la D’Urso.

Ancora sconosciute le reali cause della prematura morte, anche se è arrivata una prima ipotesi da parte del direttore di “Novella2000”, Roberto Alessi: “Sono sconvolto e addolorato – si legge sul sito del settimanale – Molto addolorato. È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma”.