La storia tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne è stata una delle più seguite da parte del pubblico che con il passare delle puntate si è appassionato. Si è conclusa tra accuse e attacchi reciproci, ma i due sono rimasti nei cuori dei più affezionati telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi. La rottura è stata un momento traumatico per tutti e due e Roberta Di Padua ha confessato la scorsa estate di essere riuscita a trovare la forza di andare avanti grazie al figlio.

“La mia carica più grande è Alex. Mi sono sempre imposta, da quando è nato, di farmi vedere serena e sorridente ogni giorno. Per questo non posso permettermi di stare col muso, di essere troppo sovrappensiero”. Poi Roberta Di Padua ha spiegato di essere dispiaciuta di non aver avuto un confronto con Riccardo lontano dalle telecamere e di non sentirsi ancora pronta a cercare l’amore: “Mi dispiace molto non aver avuto un confronto oltre lo studio, in privato. La cosa che forse mi dispiace di più di tutta la situazione è che il nostro è rimasto un rapporto irrisolto […] In questo momento non ho né la testa né la voglia di mettermi in gioco sentimentalmente con una nuova persona”.

Nelle ultime ore Roberta Di Padua è tornata a parlare con i fan sui social. Sfruttando le Instagram Stories ha chiesto di farle delle domande e i suoi follower si sono scatenati. Ovviamente non poteva mancare la curiosità su Riccardo Guarnieri. E in questa occasione l’ex dama di Uomini e Donne ha fatto una rivelazione: i due si sono sentiti, c’è stato un contatto e sarebbe stato proprio il cavaliere a cercarla.





“Vi rispondo così vi tranquillizzate. Sì, ci siamo sentiti. Mi ha cercato a gennaio. Ci siamo chiariti, il bene resta. Ho buoni rapporti con tutti e dico tutti i miei ex”. Dalle parole di Roberta Di Padua si capisce che i due sono tornati a parlarsi. A fare la prima mossa sarebbe stato proprio il cavaliere, il quale probabilmente ha cercato un ultimo chiarimento. In pochi tra i fan si sarebbero aspettati questo suo gesto, conoscendo il carattere di Riccardo Guarnieri. Non si sa di preciso cosa si siano detti, ma la conversazione non avrebbe portato i due a riprovarci. Hanno avuto modo di risentirsi e pare che tutto sia comunque finito lì.

L’ex dama ha ribadito di essere single e confermato che un uomo prima di conquistarla deve amare suo figlio. Questo è ciò che si aspetta dall’uomo che potrà stare al suo fianco. Sembra, però, che questo non sarà Riccardo Guarnieri. Eppure le sue parole hanno reso felici i fan della coppia. Probabilmente è ancora troppo presto per parlare di ritorno di fiamma.