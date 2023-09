Rita Dalla Chiesa, l’avvertimento per gli italiani. L’ex conduttrice di Forum non si trattiene dal commentare un grave fatto di cronaca nera e al contempo non perde occasione di invitare tutti gli italiani a riflettere, rivolgendosi in particolar modo alle donne. Rita Dalla Chiesa ha fatto riferimento alla tragica morte di Marisa Leo, il cui corpo ormai privo di vita è stato ritrovato nel vigneto di Marsala. La donna non avrebbe mai potuto immaginare di cadere in trappola con la scusa di ricongiungersi con la figlia. Il suo aguzzino ha preso la mira colpendola dritta al cuore: Marisa è stata uccisa da due colpi di fucile.

L’avvertimento di Rita Dalla Chiesa agli italiani. Ennesimo caso di femminicidio, ennesima tragedia scritta con il sangue di una donna innocente tra le pagine di cronaca nera: Marisa Leo ha trovato la morte raggiungendo il suo ex compagno in una campagna di Marsala, dove era stata attratta nell’intento di ricongiursi con la figlia. Due colpi di fucile hanno attraversato il petto della donna, lasciandola cadere al suolo in una pozza di sangue.

Leggi anche: “Che abbiamo fatto di male…”. Rita Dalla Chiesa, la denuncia pubblica con tanto di video





L’avvertimento di Rita Dalla Chiesa agli italiani: “È una trappola, non bisogna andarci”

L’uomo, Angelo Reina, sembra non avesse ancora accettato la separazione. Il triste destino a cui Marisa, 39 anni, è andata incontro è comune a mmolte storie di femminicidio: l’ultimo appuntamento ha il poteziale rischio di divenire anche l’ultimo respiro delle vittime. Solo pochi mesi fa a inorridire l’opinione pubblica, anche la vicenda della giovane futura mamma Giulia Tramontano, uccisa a coltellate dal compagno mentre era giunta al settimo mese di gravidanza.

Orrori che si perpetuano e che chiamano tutti a riflettere, soprattutto le donne. Rita Dalla Chiesa ha dunque lanciato il suo pubblico appello nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di giovedì 7 settembre. Commentando in diretta la vicenda insieme alla condiuttrice del talk, Myrta Merlino, Rita Dalla Chiesa si è lasciata andare a un avvertimento che ha trovato il consenso anche della padrona di casa. “L’ultimo appuntamento è una trappola, non bisogna andarci“, ha affermato la parlamentare di Forza Italia davanti alle telecamere. Parole che anche Myrta Merlino ha condiviso e sottolineato ulteriormente.

“Quando eravamo ragazzine e ci lasciavamo con il fidanzato lo speravamo che ci chiedesse un chiarimento. Ma non è più il momento, abbiamo capito da parecchi anni a questa parte che l’ultimo appuntamento è davvero una trappola e si è dimostrato una trappola per troppe donne. Mai, secondo me, andarci o se proprio volete andarci non andateci da sole, portatevi qualcuno, un amico, un fratello. Il problema è che noi donne abbiamo questa cosa di dire: dai…”. “Queste donne ci avevano anche fatto un figlio… Una trappola mortale”, ha poi osservato Myrta Merlino supportando l’opinione della collega.