Rita Dalla Chiesa non è una che le manda a dire, ne sa qualcosa Fabio Fazio dopo l’addio in Rai. “Due milioni e 240 mila euro il cachet annuo, fonte Libero, il più alto della Rai in assoluto, per una trasmissione settimanale. Grande professionista, per carità, ma forse si comincia a capire la preoccupazione e il ritardo per la firma del contratto. La politica non c’entra”, commentava. “Non cercate di buttare responsabilità e scelte di Fabio Fazio su questo Governo. Non sarebbe onesto”.

E ancora: “L’aveva deciso da un anno, aveva il contratto in scadenza. Forse il pubblico non gradiva più”. E ancora aveva aggiunto: “I Fazio, le Annunziata, ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene, non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal cdx. Inutile facciano le vittime”. Ora nel mirino entra Selvaggia Lucarelli.





Rita Dalla Chiesa, critiche a Selvaggia Lucarelli per le parole su Cesara Buonamici

Il motivo? Le critiche sulla scelta di Cesara Buonamici opinionista del GF Vip 8.“La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”, ha spiegato la Lucarelli.

Replica a stretto giro di post della Dalla Chiesa: “Può sembrare come dici tu, Cesara è autorevole nel ruolo che ha al Tg5. La conosco da sempre, abbiamo praticamente cominciato insieme. Ed è simpatica, pungente, ironica e in grado di spararti, con educazione, le verità in faccia. Credo sia quello che ci vuole in questo momento, dove tutto è sempre troppo sopra le righe”.

E ancora: “Il pubblico vuole rilassarsi, non ne può più di parolacce, urla e litigi. Almeno, questo è quello che penso io”. E come lei, almeno a giudicare dai commenti degli utenti e dei telespettatori, la pensano in molti. Ora non resta da vedere cosa succederà e la reazione sul campo.