Rita Dalla Chiesa, la denuncia sotto gli occhi di tutti. Di recente Rita Dalla Chiesa ha avuto modo di esprimere la propria opinione in merito al caso dell’addio alla Rai di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. “Non giudico, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Felice che approdi a Mediaset”, ha affermato in merito alla vicenda. Ma chiuso il capitolo televisione, Rita Dalla Chiesa è tornata a parlare sui social, tirando in ballo anche l’autorità del sindaco. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

La denuncia di Rita Dalla Chiesa arriva sotto gli occhi di tutti. La questione sociale interessa ormai da diverso tempo la capitale italiana e Rita Dalla Chiesa ha deciso di rivolgere il proprio appello entrando nel vivo della questione. Nel farlo è stato tirato in ballo anche il primo cittadino Roberto Gualtieri. Ecco il contenuto della denuncia.

Rita Dalla Chiesa ha pensato di denunciare tutto pubblicamente aggiungendo anche un video che mostra chiaramente la situazione. “Roma adesso”, scrive per le riprese: “Piazza di vigna stelluti. Dai cassonetti odore nauseabondo.” E poi taggando anche il nome di Roberto Gualtieri aggiunge: “che abbiamo fatto di male per vivere così’?”. La vicenda ovviamente non poteva che attirare l’attenzione di molti e ricevere tutto l’appoggio dei fan.

E sempre a proposito di Rita Dalla Chiesa, proprio su Nuovo Tv o meglio nella rubrica delle lettere dal titolo “La Posta” il trafiletto riporta: “Dalla Chiesa: la politica le è di aiuto?”. La domanda è sempre quella. Per il fan di Rita Della Chiesa è forse giunto il momento di ricevere una risposta: la conduttrice prenderà la decisione di tornare sul piccolo schermo?

#Roma adesso. Piazza di vigna stelluti. Dai cassonetti odore nauseabondo. ⁦@gualtierieurope⁩ che abbiamo fatto di male per vivere così’? pic.twitter.com/DKdtFdPNk7 — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) July 23, 2023

“Visto che Rita Dalla Chiesa oggi è una deputata di Forza Italia, partito della coalizione di governo, secondo voi c’è la possibilità che qualcuno le spalanchi le porte della tv con un posto di primo piano?”, domanda l’utente. Curiosi di scoprire la risposta? “Tutto è possibile, ma se in futuro vedremo di nuovo Rita Dalla Chiesa nel piccolo schermo alla conduzione di una trasmissione tutta sua, sarà unicamente perché se lo merita”.