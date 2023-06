Polemica su Luciana Littizzetto in arrivo a Mediaset. Come abbiamo già raccontato, la famosa conduttrice ed opinionista tv ha lasciato la Rai. Con lei chiaramente anche Fabio Fazio che rivedremo su 9 con un programma tutto suo (e prodotto da lui, sembra). E Lucianina invece, oltre dal suo amico Fazio, sembra avrà anche una particina, non di certo da poco conto, nella nuova edizione di Tu sì que vales. Com’è noto infatti, la Littizzetto prenderà il posto di Teo Mammucari che da tempo ha raccontato che il loro viaggio insieme sarebbe terminato a breve. E così è stato. Al posto del comico romano ecco arrivare la simpatica torinese.

Finalmente Luciana Littizzetto è pronta a stabilirsi a Mediaset e chiaramente questa cosa non è proprio piaciuta a tutti. Una parte dell’elettorato di destra infatti, ha storto un po’ il naso alla notizia che Luciana Littizzetto sarebbe stata “assunta” dall’azienda del Biscione. A dire la sua, anche se in maniera molto critica, è Rita Dalla Chiesa che in un tweet scrive: “Non giudico, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Felice che approdi a Mediaset”.





E ancora: “Sarà importante però la coerenza che dimostrerà, ricordandosi di tutte le battute che hanno fatto in questi anni sul presidente Silvio Berlusconi. Se la notizia fosse vera, infatti, andrebbe a lavorare a casa sua…”. Parole che chiaramente hanno dato il via ad una serie di commenti pungenti contro la conduttrice e politica, ma anche a suo sostegno.

Tra l’altro sembra proprio confermata come notizia visto che anche la stessa Sabrina Ferilli, la super e amatissima giudice popolare del programma di Canale 5, su Instagram ha commentato un post di Trash Italiano a riguardo. L’attrice ha scritto: “Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei”, ha scherzato l’attrice con riferimento a Giovanni Iovino, il piccolo disturbatore di Tsqv che nelle passate edizioni non le ha dato tregua.

Com’è noto, anche Luciana Littizzetto è molto amica di Maria De Filippi e che spesso le due si sono incontrate a C’è Posta per te. Ora che Maria, Luciana e Sabrina saranno nello stesso programma, ci sarà da ridere. Questo è poco ma sicuro. E poi non dimentichiamoci che ci saranno anche Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

