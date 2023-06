Uomini e Donne, prima le voci di una crisi, poi la triste notizia della perdita del figlio che la coppia nata nel programma di Maria De Filippi aspettava. Notizia non proprio detta espressamente, ma di fatto confermata dopo l’ultimo video ricondiviso dall’ex dama proprio dalla pagina social del dating show. Ma bisogna fare un passo indietro. A primavera scorsa l’annuncio della gravidanza da parte dei due ex protagonisti di UeD, usciti insieme poco prima. Tanta gioia, anche da parte del pubblico che li ha sempre seguiti, poi però ci si è accorti che qualcosa non andava per il verso giusto.

Solo pochi giorni fa, la foto in costume di lei con la pancia scoperta ha sollevato non poche domande dei fan, anche perché la nascita era prevista a ottobre. Molti avevano già intuito e lei nelle Storie successive, pur rimanendo sul vago, ha detto di far fatica a parlarne e di essersi chiusa nel silenzio ma con la promessa di rispondere a tutto più in là. Ora arriva la conferma attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram di Uomini e Donne.

Leggi anche: “Ora è proprio finita”. Federico e Carola di UeD, altro che solo crisi: cosa è successo nella notte





“Hanno perso il figlio che aspettavano”: la triste conferma degli ex UeD

Un video intervista di tre coppie che si sono conosciute all’interno del dating show tra cui, appunto, quella formata da Luca Panont e Antonella Perini. Questi ultimi e poi anche Jean Pierre e Mary e Biagio e Caterina hanno raccontato il loro presente dopo l’uscita di scena da UeD e Luca e Antonella hanno smentito le recenti voci di una loro possibile crisi tra loro.

L’intervista risale a un mese fa circa e Antonella Perini, che come detto ha poi ricondiviso il filmato, già qualche giorno fa aveva rivelato al pubblico che, nei mesi scorsi, era accaduto qualcosa di spiacevole. “Faccio fatica a parlare ora, mi sono chiusa in un silenzio assordante. Prometto che farà una Storia per rispondere a tutti voi. Chi mi segue riesce a percepire i miei sbalzi di umore”. Qualcuno aveva già capito e le aveva lasciato il suo spazio.

Tutto può succedere e lo dimostrano le nostre bellissime coppie uscite dal programma 💞 Se anche tu vuoi trovare l’anima gemella iscriviti ai casting di #UominieDonne QUI: https://t.co/kwndouUTfg pic.twitter.com/80GiISmaOp — Uomini e Donne (@uominiedonne) June 20, 2023

Ora, con quel video girato un po’ di tempo fa, torna sul discorso: “Abbiamo passato un momento difficile un mese e mezzo fa”. Molti si stanno chiedendo cosa è accaduto con la gravidanza, fa notare e poi sottolinea “Non abbiamo detto più nulla”. Ma non se la sentono di dare dettagli al momento e questa è una scelta che andrebbe solo rispettata ma a quanto pare, dunque, la gravidanza non è andata a buon fine. Ora i fan sperano che la la coppia possa ritrovare la serenità.