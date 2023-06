Crisi Federico Nicotera Carola Carpanelli di Uomini e Donne, nella notte arriva un aggiornamento importante. La coppia è nata nello studio di Maria De Filippi solo pochi mesi fa e a differenza dei ‘colleghi’ tronisti e corteggiatori che si sono scelti in questa edizione del dating show, tra loro le cose sembravano andare alla grande. Fatta eccezione per Lavinia Mauro e Alessio Corvino, gli altri protagonisti del Trono Classico 2022/2023 (Luca Daffrè a Nicole Santinelli, ndr) si sono infatti tutti separati dai loro partner dopo aver abbandonato UeD insieme.

Sembravano resistere l’ex tronista Federico Nicotera e la sua corteggiatrice e poi compagna Carola Carpanelli ma poi all’improvviso, lo scorso 16 giugno, la notizia della crisi. Non hanno specificato di aver rotto definitivamente né le cause ma quel un breve messaggio, pubblicato su uno sfondo nero, con su scritto”È un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy” lei aveva confermato un allontanamento.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, è finita per sempre?

Anche Tina Cipollari aveva commentato la notizia della crisi tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Dopo l’ultima edizione di UeD che ha visto quasi tutte le coppie sgretolarsi pochi mesi dopo la loro nascita, la storica opinionista aveva scritto ironicamente, in risposta a un post che faceva riferimento al loro momento no: “Ma davvero!!!! Non me l’aspettavo, che notizia”.

E se già quell’annuncio di Carola Carpanelli aveva fatto subodorare l’addio a Federico Nicotera, ora i fan, già convinti che i due si siano lasciati definitivamente, hanno un’ulteriore prova. Da parte dell’ex corteggiatrice solo silenzio sul suo profilo Instagram. Solo selfie e pomeriggi dedicati allo studio, nessun aggiornamento riguardo la sua vita sentimentale.

Ma nella notte ecco spuntare il pensiero di Federico Nicotera. L’ex tronista aggiornato le sue Storie con uno sfogo che farebbe riferimento alla sua relazione, in crisi, con Carola Carpanelli. “Non è una colpa averci creduto” si legge in alto. E poi sotto: “Non mi sono mai nascosto. Me stesso, sempre, con pregi e difetti che avete visto. Questo è!”. Messaggio che non può non far pensare alla parola fine.